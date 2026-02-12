Tottenham après l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas en état

Tout juste limogé de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a vu son nom apparaitre dans les candidats pour le poste à Tottenham. Son entourage a dit non.

« Pas maintenant ». Voilà, dans les grandes lignes, la réponse donnée par Roberto De Zerbi à l’offre de Tottenham pour venir entrainer les Spurs dès cet hiver. Dans une très mauvaise passe, le club londonien a décidé de se séparer de Thomas Frank, qui avait pourtant fait des miracles avec le club voisin de Brentford ces dernières années. Mais la greffe n’a pas pris avec le technicien danois, et Tottenham cherche un manager de premier plan.

Les Spurs se sont donnés 10 jours pour trouver un nouveau manager, avant le derby face à Arsenal du 22 février. Roberto De Zerbi a bien été contacté, mais l’entraineur italien, tout juste limogé de l’OM a décidé de prendre son temps pour digérer cette fin d’aventure catastrophique en Provence. Selon Michael Bridge, journaliste pour Sky Sports, le désormais ancien coach de l’Olympique de Marseille ne se voit pas prendre un nouveau projet cette saison.

De Zerbi doit digérer l'échec de l'OM

L’opportunité de revenir en Premier League était pourtant parfaite, sachant que Tottenham était intéressé par le profil de l’Italien. Il avait même été question d’un rendez-vous à Londres avec son agent dans les prochaines heures. Mais citant des membres de son entourage, le journaliste de Sky Sports a fait savoir qu’il n’était pour le moment pas désireux de se lancer dans un nouveau projet.

L’ancien coach de Brighton souhaitait surtout couper un peu histoire de digérer son histoire avec l’OM qui s’est terminée de manière assez violente, avec de grosses déceptions, des supporters en colère et des joueurs qui n’ont plus adhéré à son projet. Cela peut se comprendre « RDZ » souhaite désormais souffler un peu avant de passer à autre chose, probablement en fin de saison.