Ça chauffe à la LFP, De Tavernost invité à partir

TV12 févr. , 18:40
parGuillaume Conte
Coup de chaud à la Ligue, où l'épisode des droits TV va laisser des traces au sein du conseil d'administration.
Le conseil d’administration est en cours et cette fin d’après-midi et le moins que l’on puisse dire, c’est que les discussions sont houleuses. Nicolas de Tavernost, qui avait mis sa démission dans la balance ce mercredi en apprenant que la FIFA avait donné les droits de la Coupe du monde à BeIN Sports, aimerait que la Ligue attaque l’instance mondiale pour des engagements non respectés. Ce n’est actuellement pas la tendance, puisque plusieurs intervenants, et notamment des présidents de clubs, ont fait savoir qu’ils n’avaient pas l’intention d’appuyer une attaque juridique contre la FIFA et BeIN Sports, rapporte Arthur Perrot, le spécialiste des médias sur RMC.
Dans le même temps, Nicolas de Tavernost, responsable de LFP Média et premier artisan de Ligue 1+, a été invité à s’en aller de ce poste. Juan Sartori, vice-président de l’AS Monaco, a demandé à l’ancien patron de M6 de quitter ses fonctions avec effet immédiat devant cet échec et ses récents propos.
De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas présent. Pour deux raisons : il ne souhaite pas interférer alors que le rôle de BeIN Sports est évoqué, et il est au Congrès de l’UEFA actuellement.

Derniers commentaires

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Objectif Ligue des Nations pour Zizou

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

champions les gars, continuez!!! Vithina c'est pas un mechant, ca c'est sur, il y a pas de quoi fouetter un chat, next

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Oui peut être mais bon, le changement ça existe. Et je suis pas sûr que Bein voulait la coupe du monde au départ, sinon pourquoi se réveiller maintenant, une fois que ligue 1+ avait bouclé le deal si ce n'est pour leur couper l'herbe sous le pied ! C'est la mafia Bein

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Du lourd

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

D'un autre coté ,c'est pas comme si Bein retransmettait la CM depuis 2012

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

