Ça chauffe à la LFP, De Tavernost invité à partir

Coup de chaud à la Ligue, où l'épisode des droits TV va laisser des traces au sein du conseil d'administration.

Le conseil d’administration est en cours et cette fin d’après-midi et le moins que l’on puisse dire, c’est que les discussions sont houleuses. Nicolas de Tavernost, qui avait mis sa démission dans la balance ce mercredi en apprenant que la FIFA avait donné les droits de la Coupe du monde à BeIN Sports, aimerait que la Ligue attaque l’instance mondiale pour des engagements non respectés. Ce n’est actuellement pas la tendance, puisque plusieurs intervenants, et notamment des présidents de clubs, ont fait savoir qu’ils n’avaient pas l’intention d’appuyer une attaque juridique contre la FIFA et BeIN Sports, rapporte Arthur Perrot, le spécialiste des médias sur RMC.

Dans le même temps, Nicolas de Tavernost, responsable de LFP Média et premier artisan de Ligue 1 +, a été invité à s’en aller de ce poste. Juan Sartori, vice-président de l’AS Monaco, a demandé à l’ancien patron de M6 de quitter ses fonctions avec effet immédiat devant cet échec et ses récents propos.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas présent. Pour deux raisons : il ne souhaite pas interférer alors que le rôle de BeIN Sports est évoqué, et il est au Congrès de l’UEFA actuellement.