ICONSPORT_293999_0327
Pierre Sage

CDF : Lens-OL, Pierre Sage hésite à mettre l'équipe B

Coupe de France12 févr. , 20:00
parQuentin Mallet
0
Le RC Lens et l'Olympique Lyonnais s'affronteront en quart de finale de la Coupe de France le 5 mars prochain. Une opposition entre deux équipes particulièrement en forme dont se réjouit Pierre Sage, l'entraineur des Sang et Or à l'attache lyonnaise.
Le hasard du tirage au sort a frappé, le RC Lens se déplacera au Groupama Stadium le 5 mars prochain pour affronter l'Olympique Lyonnais dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Plus que jamais, l'occasion pour un club français autre que le Paris Saint-Germain de remporter la coupe nationale est grande, étant donné que le tenant du titre n'est déjà plus en course. Lens et Lyon sont de fait les deux grands favoris pour le sacre final, étant donné leur dynamique actuelle en championnat. Pour le deuxième ou le troisième de Ligue 1, une victoire ouvrirait plus que jamais la porte à un trophée, selon Pierre Sage.

OL - Lens, un match pas comme les autres pour Pierre Sage

« OL - Lens ? Ça fera un super match. L'équipe qui le remportera aura de belles perspectives devant elle. Il restera des prétendants, mais dans tous les cas, on se sera créé les conditions d'avoir un adversaire en moins à éliminer. Est-ce que je ferai tourner ? Ça dépendra de ce qui se passe avant, des états de forme. Mais on fera en sorte de gagner cette rencontre », a déclaré l'entraineur du RC Lens au micro de RMC dans l'After Foot. Ce match est évidemment particulier pour lui puisqu'il a lancé sa carrière d'entraineur en professionnel sur le banc de l'Olympique Lyonnais.
D'ici là, les deux équipes ont encore beaucoup à faire. Le RC Lens doit affronter le Paris FC, Monaco et Strasbourg en championnat avant ce fameux déplacement à Lyon, tandis que l'OL doit aussi disputer trois affiches face à Nice, Strasbourg puis l'OM.

Coupe de France

05 mars 2026 à 21:10
Olympique Lyonnais
21:10
Lens
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca

ICONSPORT_312883_0433
OM

Il est invendable, l'OM a tout tenté

ICONSPORT_279851_0241
PSG

Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué

Ligue 1+
Ligue 1

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Fil Info

12 févr. , 22:00
OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca
12 févr. , 21:30
Il est invendable, l'OM a tout tenté
12 févr. , 21:00
Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué
12 févr. , 20:30
TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?
12 févr. , 20:10
LFP : Nicolas de Tavernost démissionne, cette fois pour de bon
12 févr. , 20:00
Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)
12 févr. , 19:40
Tottenham après l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas en état
12 févr. , 19:20
Gilberto Mora, elle prévient le PSG

Derniers commentaires

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

C’est quoi cette fessee ?? 😱😱

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Y a quand même 20 % sur la plu value en cas de revente, Liverpool a bien sécurisé ses arrières

OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

Et nous ne sommes qu'en février...

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Rires, ai je dis ça ? Je te demande juste en quelle année Balerdi a été champion du Monde, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading