LFP : Nicolas de Tavernost démissionne, cette fois pour de bon

TV12 févr. , 20:10
parGuillaume Conte
Secoué lors du dernier conseil d’administration de la LFP après l’histoire des droits télés de la Coupe du monde, Nicolas De Tavernost a démissionné à la fin de la réunion de ce jeudi soir. L’ancien président de M6 était arrivé au printemps dernier à la tête de LFP Média pour lancer Ligue 1+, qui s’essoufflait déjà à mi-saison après des débuts prometteurs.
La décision de la FIFA d’attribuer les droits de la prochaine Coupe du monde à BeIN Sports en raison d’une meilleure offre, a provoqué la sortie de NDT, qui avait déjà menacé la veille de quitter ses fonctions. Le départ est cette fois-ci annoncé comme « irrévocable » de la part de celui qui a pris comme un affront personnel le fait que la Ligue ne soutienne pas sa volonté d’attaquer la FIFA en justice.
Clairement perturbé par la double casquette de Nasser Al-Khelaïfi, Nicolas de Tavernost avait dénoncé le manque d’unité des clubs, certains soutenant le président du PSG et d’autres dénonçant son pouvoir trop important.

Derniers commentaires

Sans coach ni défense, Rennes attend la gifle du PSG

Mouai méfiance quand même entre un Rennes à domicile qui nous pose toujours des gros problèmes et qui comme les autres adore faire le match de sa vie contre le PSG et un Paris qui va faire de la gestion avec en visu la Ldc.... Y aura pas de branlée

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

C’est quoi cette fessee ?? 😱😱

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Y a quand même 20 % sur la plu value en cas de revente, Liverpool a bien sécurisé ses arrières

OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

Et nous ne sommes qu'en février...

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs

