LFP : Nicolas de Tavernost démissionne, cette fois pour de bon

Secoué lors du dernier conseil d’administration de la LFP après l’histoire des droits télés de la Coupe du monde, Nicolas De Tavernost a démissionné à la fin de la réunion de ce jeudi soir. L’ancien président de M6 était arrivé au printemps dernier à la tête de LFP Média pour lancer Ligue 1 +, qui s’essoufflait déjà à mi-saison après des débuts prometteurs.

La décision de la FIFA d’attribuer les droits de la prochaine Coupe du monde à BeIN Sports en raison d’une meilleure offre, a provoqué la sortie de NDT, qui avait déjà menacé la veille de quitter ses fonctions. Le départ est cette fois-ci annoncé comme « irrévocable » de la part de celui qui a pris comme un affront personnel le fait que la Ligue ne soutienne pas sa volonté d’attaquer la FIFA en justice.

Clairement perturbé par la double casquette de Nasser Al-Khelaïfi, Nicolas de Tavernost avait dénoncé le manque d’unité des clubs, certains soutenant le président du PSG et d’autres dénonçant son pouvoir trop important.