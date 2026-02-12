Ligue 1+

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Ligue 112 févr. , 20:30
parAlexis Rose
8
Lancée l’été dernier pour compenser l’échec de l’appel d’offres des droits TV du championnat de France, la chaîne Ligue 1+ pourrait vivre sa dernière saison, si l’on en croit les dernières déclarations de Vincent Labrune.
Le football français traverse une énorme crise financière. Avec la chute colossale des recettes des droits TV au cours des dernières saisons, de nombreux clubs ont dû réduire leur budget pour survivre dans un monde toujours plus concurrentiel. Mais la L1 n’a peut-être pas encore touché le fond, puisque le championnat de France pourrait bien se retrouver sans diffuseur la saison prochaine... Alors que beIN Sports va quitter le navire en lâchant son affiche du samedi après-midi, la chaîne Ligue 1+ pourrait également fermer ses portes.
« Pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet »
- Vincent Labrune
En effet, selon les dernières déclarations de Vincent Labrune, la nouvelle chaîne du football français est tout simplement en grand danger. « Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+ mais les positions médiatiques de Nicolas de Tavernost ont suscité un émoi et ce jeudi matin je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l’église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet », a lancé le président de la LFP lors du conseil d'administration de la Ligue.

Nicolas de Tavernost lâche le navire

Mais alors comment le foot français en est arrivé là alors qu’il y a encore quelques semaines encore, toutes les parties semblaient se réjouir de voir que Ligue 1+ allait diffuser l’ensemble des matchs de la prochaine saison de L1 ? La bascule, dans le mauvais sens du terme, s’est faite au cours des derniers jours, quand la chaîne de la LFP a échoué à récupérer les droits TV de la Coupe du Monde 2026 face à beIN Sports. Un échec de trop qui a provoqué la démission de Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, ce jeudi soir. Et qui pourrait aussi avoir des répercussions sur les clubs de L1, sachant que la chaîne Ligue 1+ pourrait donc s’éteindre à l’issue de la saison.

Derniers commentaires

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

C’est quoi cette fessee ?? 😱😱

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Y a quand même 20 % sur la plu value en cas de revente, Liverpool a bien sécurisé ses arrières

OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

Et nous ne sommes qu'en février...

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Rires, ai je dis ça ? Je te demande juste en quelle année Balerdi a été champion du Monde, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

