TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Lancée l’été dernier pour compenser l’échec de l’appel d’offres des droits TV du championnat de France, la chaîne Ligue 1+ pourrait vivre sa dernière saison, si l’on en croit les dernières déclarations de Vincent Labrune.

Le football français traverse une énorme crise financière. Avec la chute colossale des recettes des droits TV au cours des dernières saisons, de nombreux clubs ont dû réduire leur budget pour survivre dans un monde toujours plus concurrentiel. Mais la L1 n’a peut-être pas encore touché le fond, puisque le championnat de France pourrait bien se retrouver sans diffuseur la saison prochaine... Alors que beIN Sports va quitter le navire en lâchant son affiche du samedi après-midi, la chaîne Ligue 1+ pourrait également fermer ses portes.

« Pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet » - Vincent Labrune

« Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+ mais les positions médiatiques de Nicolas de Tavernost ont suscité un émoi et ce jeudi matin je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l'église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu'on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet », a lancé le président de la LFP lors du conseil d'administration de la Ligue. En effet, selon les dernières déclarations de Vincent Labrune, la nouvelle chaîne du football français est tout simplement en grand danger.

Nicolas de Tavernost lâche le navire

Mais alors comment le foot français en est arrivé là alors qu’il y a encore quelques semaines encore, toutes les parties semblaient se réjouir de voir que Ligue 1+ allait diffuser l’ensemble des matchs de la prochaine saison de L1 ? La bascule, dans le mauvais sens du terme, s’est faite au cours des derniers jours, quand la chaîne de la LFP a échoué à récupérer les droits TV de la Coupe du Monde 2026 face à beIN Sports. Un échec de trop qui a provoqué la démission de Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, ce jeudi soir. Et qui pourrait aussi avoir des répercussions sur les clubs de L1, sachant que la chaîne Ligue 1+ pourrait donc s’éteindre à l’issue de la saison.