Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Equipe de France12 févr. , 18:53
parQuentin Mallet
2
Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Nations avait lieu ce jeudi à 18h. L'occasion pour l'équipe de France de découvrir ses adversaires.
La Ligue des Nations 2026-2027 sera la première compétition disputée par l'équipe de France sans Didier Deschamps depuis sa nomination en 2012. Placés dans le Chapeau 1 de la Ligue A, les Bleus affronteront une équipe de chacun des trois autres chapeaux. Au terme du tirage au sort, la France sait désormais qu'elle affrontera l'Italie, la Belgique et la Turquie.
Les matchs de groupe se joueront entre le 24 septembre et le 17 novembre 2026. Les potentiels quarts de finale se joueront entre le 25 et le 30 mars 2027, tandis que la phase finale est programmée entre le 9 et le 13 juin 2027, si tant est que les Bleus aillent au bout.
2
Loading