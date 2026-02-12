Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Objectif Ligue des Nations pour Zizou
champions les gars, continuez!!! Vithina c'est pas un mechant, ca c'est sur, il y a pas de quoi fouetter un chat, next
Oui peut être mais bon, le changement ça existe. Et je suis pas sûr que Bein voulait la coupe du monde au départ, sinon pourquoi se réveiller maintenant, une fois que ligue 1+ avait bouclé le deal si ce n'est pour leur couper l'herbe sous le pied ! C'est la mafia Bein
Du lourd
D'un autre coté ,c'est pas comme si Bein retransmettait la CM depuis 2012
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
