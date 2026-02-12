ICONSPORT_272511_0239
Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

Liga12 févr. , 20:00
Demi-finale aller de la Coupe du Roi :
La compo de l’Atlético de Madrid : Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Griezmann – Alvarez, Lookman.
La compo du FC Barcelone : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé – De Jong, Casado – Yamal, Olmo, Fermin Lopez – Ferran Torres.

Copa Del Rey

12 février 2026 à 21:00
Atlético Madrid
García Martret6'(og)Griezmann14'Lookman33'Álvarez45'
4
1
Live56'
FC Barcelona
Cubarsí Paredes52'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
52
P. Cubarsí Paredes
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton jaune
51
M. Llorente Moreno
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
50
G. Simeone
Atlético MadridAtlético Madrid
But
45
J. Álvarez
Atlético MadridAtlético Madrid
1
