Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs