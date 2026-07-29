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La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident

TV29 juil. , 9:40
parClaude Dautel
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Pour l'instant, la chaîne Ligue 1+, qui diffusera 100% du championnat de France, n'est pas distribuée par Canal+. Mais selon un spécialiste des médias, tout laisse à croire que cette situation ne va pas s'éterniser.
Les amateurs de football français arrivent à l'heure du choix concernant la manière dont ils vont suivre la Ligue 1 la saison prochaine. Pour la première fois depuis très longtemps, en effet, une seule chaîne diffusera la totalité des rencontres de la saison 2026-2027. Cette chaîne, c'est Ligue 1+ qui est actuellement diffusée par plusieurs opérateurs, mais pas par Canal+. Maxime Saada n'est pas du tout fan des dirigeants actuels de la Ligue de Football Professionnel. Et même si l'été dernier, Ligue 1+ avait bien failli rejoindre les offres de Canal+ au dernier moment, avant que finalement tout capote, la situation n'est pas totalement bloquée même si en apparence rien ne filtre de possibles négociations. Spécialiste des médias, Anaël ( @anael_tw sur X), pense que la porte s'est entrouverte.

Canal+ et la Ligue 1, ça va négocier

En effet, Canal+ vient d'annoncer un accord avec le cinéma français pour investir près d'un milliard d'euros sur cinq ans. Et le spécialiste des médias pense que cela confirme que Maxime Saada ne pourra pas se passer éternellement de la Ligue 1, sa chaîne ayant clairement décidé de rester une chaîne généraliste. « Il est évident maintenant que le dossier Ligue 1+ va revenir sur la table. La fin du modèle généraliste n'étant plus vraiment d'actualité suite à l'accord sur le long terme avec les organisations du cinéma. Le cinéma et CANAL+ ont besoin du sport, et notamment de la Ligue 1 », annonce Anaël. Sachant que le championnat de France reprend dans un mois, cela laisse encore un peu de temps pour boucler un accord qui serait une formidable nouvelle pour la Ligue 1, car sans l'énorme réservoir des abonnés à Canal+, il est clair que la chaîne Ligue 1+ risque de plafonner pendant très longtemps au niveau de ses abonnés. Ce qui ne fera pas le bonheur des clubs de Ligue 1.
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vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres

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haha la Provence. ce journal anti OM

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France

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