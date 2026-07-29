La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident

vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres
haha la Provence. ce journal anti OM
Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !
Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.
Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France
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Il est évident maintenant que le dossier Ligue 1+ va revenir sur la table. La fin du modèle généraliste n'étant plus vraiment d'actualité suite à l'accord sur le long terme avec les organisations du cinéma. Le cinéma et CANAL+ ont besoin du sport, et notamment de la Ligue 1.
🟢 CANAL+ signe un accord avec les organisations du cinéma français pour investir près d'un milliard d'euros sur cinq ans dans le cinéma français et européen entre 2028 et 2032. CANAL+ conserve sa chrono à 6 mois par ailleurs.