ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique

L’ASSE sera encore très active cet été sur le marché des transferts. Avant de pouvoir se renforcer, les Verts doivent toutefois boucler plusieurs départs.

L’ AS Saint-Étienne reste un club à suivre attentivement lors des périodes de mercato . Les Verts seront d’ailleurs des candidats crédibles à une remontée en Ligue 1 à l’issue de la prochaine saison. Pour cela, le club du Forez devra réussir son intersaison et construire un effectif compétitif.

Plusieurs mouvements majeurs sont encore attendus à l’AS Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois souhaitent renforcer le groupe, mais ils doivent impérativement valider certaines ventes avant de pouvoir avancer sur de nouveaux dossiers pour faire face aux prochains défis.

L'ASSE face à un gros dilemme cet été au mercato

Selon les informations de Peuple Vert, l’effectif de Saint-Étienne est actuellement trop important, avec plus de 30 joueurs sous contrat. Le média précise également que sept dossiers compliquent actuellement le mercato stéphanois. Il s’agit de Mickaël Nadé, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin, Pierre Ekwah, Ebenezer Annan, Igor Miladinović et Aïmen Moueffek.

Les dirigeants des Verts ont donc encore du travail pour trouver une solution concernant tous ces joueurs et permettre au groupe de gagner en cohérence et en efficacité.

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Le temps presse avant le début de la nouvelle saison. Comme évoqué précédemment, l’effectif pourrait encore accueillir plusieurs renforts en cas de départs. Ian Cathro a donc beaucoup de travail pour préparer au mieux son équipe malgré les nombreuses incertitudes qui entourent encore son groupe.