Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE

26 janv.
Corentin Facy
0
Très peu actif depuis le début du mercato, l’ASSE se réveille et a bouclé la signature d’un jeune attaquant de 17 ans.
En difficulté ces dernières semaines et battu par Reims ce samedi, l’AS Saint-Etienne va bouger sur le marché des transferts. Les supporters stéphanois attendaient la première recrue hivernale avec impatience. A moins d’une grosse surprise, il s’agira d’un jeune buteur de seulement 17 ans évoluant jusqu’à présent en Estonie. Selon les informations du site Peuple Vert, les Verts ont bouclé l’arrivée du prometteur Marten-Chris Paalberg, auteur de 2 buts en 2 matchs depuis le début de la saison en Estonie.
« Un profil qui s’inscrit pleinement dans la politique de post-formation souhaitée par les dirigeants stéphanois. Le joueur rejoindra le Forez durant ce mercato hivernal et sera opérationnel pour la seconde partie de saison » ajoute le média spécialisé. On ignore néanmoins si l’ASSE lancera directement sa nouvelle recrue dans le grand bain de la Ligue 2. Selon nos confrères, Marten-Chris Paalberg pourrait démarrer son aventure en France avec la réserve, le temps de s’acclimater à son nouveau pays et à son nouveau club.
« Le club souhaite accompagner le joueur étape par étape. L’objectif est clair : lui laisser le temps de s’acclimater, de progresser physiquement et tactiquement » ajoute Peuple Vert. Autrement dit, le recrutement du jeune buteur estonien ne vise pas à compenser un départ imminent de Lucas Stassin par exemple. Au contraire, c’est un vrai pari sur l’avenir que tente la direction stéphanoise avec ce joueur
On ignore pour l’instant quelle somme l’ASSE a accepté de payer pour recruter celui dont la valeur marchande est inférieure à 1 million d’euros selon les estimations du site spécialisé Transfermarkt. Quoi qu’il en soit, les supporters de l’ASSE seront heureux de voir que cela bouge enfin au mercato, même s’ils espéraient sans doute voir un ou plusieurs renforts capables d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe, dont l’objectif de monter en Ligue 1 à la fin de la saison est loin d’être assuré au vu des récents résultats mitigés.

