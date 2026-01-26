asse deux recrues en or horneland est aux anges iconsport 260411 0144 395288
Eirik Horneland - ASSE

ASSE : Un entraîneur dit oui et finalement refuse

26 janv.
parClaude Dautel
La situation d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE est presque intenable. L'entraîneur norvégien des Verts sait que son avenir ne dépend plus de lui.
La défaite de l'AS Saint-Etienne à Reims (1-0) a provoqué un séisme dans le Forez, et du côté des dirigeants des Verts on estime cette fois qu'Eirik Horneland ne peut plus échapper à ses responsabilités. Si la réunion qui s'est tenue dimanche à l'Etrat n'a pas débouché sur un limogeage immédiat du technicien norvégien, c'est uniquement parce qu'il s'est passé un événement assez rare.
Ce lundi, L'Equipe raconte en effet qu'un entraîneur venu de Major League Soccer avait donné son accord pour s'installer immédiatement sur le banc de l'ASSE. Mais, au dernier moment, il a finalement renoncé à accepter cette mission très compliquée, à savoir faire remonter les Verts en Ligue 1 dès la fin de l'actuelle saison. Bernard Lions ne révèle pas le nom de ce technicien qui a finalement fait faux-bond à Ivan Gazidis au dernier moment.

L'ASSE en quête d'un entraîneur, c'est décidé

Si Eirik Horneland a provisoirement sauvé son emploi, l'actuel entraîneur stéphanois sait cependant que Kilmer Sports lui cherche activement un remplaçant. Le quotidien sportif confirme que la piste qui mène à Joao Sacramento a été étudiée par l'AS Saint-Etienne, sans que pour l'instant cela se concrétise. Et il semble acquis, ou presque, qu'un nouvel entraîneur sera bien sur le banc pour la réception de Boulogne samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Car l'AS Saint-Etienne n'a plus de temps à perdre s'il veut s'assurer son ticket direct pour la Ligue 1, ce qui passe par la présence à l'une des deux premières places du classement. Le club stéphanois va donc continuer à chercher la perle rare, l'idée de confier cette mission à un entraîneur français étant dans l'air du temps si l'on en croit Le Progrès. Eirik Horneland sait donc que son avenir est tout de même très mal engagé.
