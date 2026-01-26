ASSE : Un entraîneur dit oui et finalement refuse

La situation d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE est presque intenable. L'entraîneur norvégien des Verts sait que son avenir ne dépend plus de lui.

La défaite de l'AS Saint-Etienne à Reims (1-0) a provoqué un séisme dans le Forez, et du côté des dirigeants des Verts on estime cette fois qu'Eirik Horneland ne peut plus échapper à ses responsabilités. Si la réunion qui s'est tenue dimanche à l'Etrat n'a pas débouché sur un limogeage immédiat du technicien norvégien, c'est uniquement parce qu'il s'est passé un événement assez rare.

Ce lundi, L'Equipe raconte en effet qu'un entraîneur venu de Major League Soccer avait donné son accord pour s'installer immédiatement sur le banc de l'ASSE. Mais, au dernier moment, il a finalement renoncé à accepter cette mission très compliquée, à savoir faire remonter les Verts en Ligue 1 dès la fin de l'actuelle saison. Bernard Lions ne révèle pas le nom de ce technicien qui a finalement fait faux-bond à Ivan Gazidis au dernier moment.

L'ASSE en quête d'un entraîneur, c'est décidé