ICONSPORT_242193_0378
Larry Tanenbaum

A l'ASSE, Larry Tanenbaum vise les sommets

ASSE21 avr. , 18:00
parQuentin Mallet
0
Malgré une première saison ratée en Ligue 1, Kilmer Sports reste plein d'ambitions pour l'AS Saint-Etienne. Larry Tanenbaum, l'homme à la tête du groupe canadien, vise les sommets et veut utiliser ses exploits passés pour ramener les Verts en haut du football français.
A l'issue de la saison 2024-2025, l'AS Saint-Etienne retrouvait enfin la Ligue 1 après deux exercices disputés dans son antichambre. Dans le même été, le club forézien était racheté par Kilmer Sports Ventures, un groupe canadien particulièrement fortuné qui débarquait plein d'ambitions. Mais une accumulation d'erreurs a fait sombrer les Verts, lesquels sont immédiatement retournés en Ligue 2 en fin de saison dernière.
Cette année, tout porte à croire qu'ils vont faire l'ascenseur et retrouver l'élite. Une aubaine pour Larry Tanenbaum, le propriétaire de l'ASSE, qui nourrit de grands espoirs pour la suite. En tout cas, à en croire les propos de Damien Perquis, ancien défenseur central stéphanois (2005-2007) qui connait bien le patron des Verts, Saint-Etienne est entre de bonnes mains.

Lire aussi

L'ASSE adore la Norvège, plusieurs cracks visésL'ASSE adore la Norvège, plusieurs cracks visés
ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%

L'ASSE est entre de bonnes mains

« Larry Tanenbaum c'est un super mec. Je le considère un peu comme mon Papy. (...) Sur le côté humain c'est le top du top. Je suis en étroite relation avec son bras droit. On parle très souvent. J'ai de bonnes relations avec lui. J'ai de très bons rapports avec lui. Larry Tanenbaum, sur l'aspect sportif, tu ne peux pas le mettre en doute. Il a ramené le titre NBA aux Raptors, le titre MLS à Toronto. Cette envie de réussir dans le sport, elle est réelle. Là-dessus, c'est impossible d'en douter. Par contre, ils avaient fait des erreurs sur la Ligue 2. Ce championnat, il est trop complexe pour se baser uniquement sur des datas. Ce n'est pas une science exacte à ce niveau-là », a déclaré Damien Perquis dans le podcast Dessous des Verts du média spécialisé Peuple Vert.
De bon augure pour la suite : si les nouveaux dirigeants stéphanois prennent le bon virage, alors il n'y a pas à douter que l'avenir de Saint-Etienne restera en Ligue 1 pour un moment.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364694_0333
OL

OL : Après le PSG, place à l'ogre auxerrois

ICONSPORT_364556_0283
OM

OM : Nadir refuse de prolonger, Lens et Rennes débarquent

ICONSPORT_364694_0356
PSG

Du banc à la prolongation, le pari fou du PSG confirmé

ICONSPORT_260299_0593
OL

Les sept candidats au rachat de l’OL dévoilés

Fil Info

21 avr. , 18:30
OL : Après le PSG, place à l'ogre auxerrois
21 avr. , 17:30
OM : Nadir refuse de prolonger, Lens et Rennes débarquent
21 avr. , 17:00
Du banc à la prolongation, le pari fou du PSG confirmé
21 avr. , 16:35
Les sept candidats au rachat de l’OL dévoilés
21 avr. , 16:12
L'infirmerie de l'OM accueille une nouvelle star
21 avr. , 15:56
FCN : Halilhodzic prend quatre matchs
21 avr. , 15:40
PSG : Un an d’accusation, Luis Enrique dit stop
21 avr. , 15:20
Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée
21 avr. , 15:00
Le staff médical de l’OM met Beye en furie

Derniers commentaires

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

je pense aussi

Les sept candidats au rachat de l’OL dévoilés

Heureusement on ne peut pas te la faire à toi

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

"c’est des explications en direct" Ils l'ont fait pour le match de Lyon. Perso je souhaite, un micro en continu.

FCN : Halilhodzic prend quatre matchs

Dégueulasse pas d'autres mots . Vahid n'a pas été insultant juste vociférant à l'encontre d'une décision honteuse ....

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

Et Vahid ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading