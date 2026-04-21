A l'ASSE, Larry Tanenbaum vise les sommets

Malgré une première saison ratée en Ligue 1, Kilmer Sports reste plein d'ambitions pour l'AS Saint-Etienne. Larry Tanenbaum, l'homme à la tête du groupe canadien, vise les sommets et veut utiliser ses exploits passés pour ramener les Verts en haut du football français.

A l'issue de la saison 2024-2025, l' AS Saint-Etienne retrouvait enfin la Ligue 1 après deux exercices disputés dans son antichambre. Dans le même été, le club forézien était racheté par Kilmer Sports Ventures, un groupe canadien particulièrement fortuné qui débarquait plein d'ambitions. Mais une accumulation d'erreurs a fait sombrer les Verts, lesquels sont immédiatement retournés en Ligue 2 en fin de saison dernière.

Cette année, tout porte à croire qu'ils vont faire l'ascenseur et retrouver l'élite. Une aubaine pour Larry Tanenbaum, le propriétaire de l'ASSE, qui nourrit de grands espoirs pour la suite. En tout cas, à en croire les propos de Damien Perquis, ancien défenseur central stéphanois (2005-2007) qui connait bien le patron des Verts, Saint-Etienne est entre de bonnes mains.

L'ASSE est entre de bonnes mains

« Larry Tanenbaum c'est un super mec. Je le considère un peu comme mon Papy. (...) Sur le côté humain c'est le top du top. Je suis en étroite relation avec son bras droit. On parle très souvent. J'ai de bonnes relations avec lui. J'ai de très bons rapports avec lui. Larry Tanenbaum, sur l'aspect sportif, tu ne peux pas le mettre en doute. Il a ramené le titre NBA aux Raptors, le titre MLS à Toronto. Cette envie de réussir dans le sport, elle est réelle. Là-dessus, c'est impossible d'en douter. Par contre, ils avaient fait des erreurs sur la Ligue 2. Ce championnat, il est trop complexe pour se baser uniquement sur des datas. Ce n'est pas une science exacte à ce niveau-là », a déclaré Damien Perquis dans le podcast Dessous des Verts du média spécialisé Peuple Vert.

De bon augure pour la suite : si les nouveaux dirigeants stéphanois prennent le bon virage, alors il n'y a pas à douter que l'avenir de Saint-Etienne restera en Ligue 1 pour un moment.