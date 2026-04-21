L'ASSE adore la Norvège, plusieurs cracks visés

L’AS Saint-Étienne a déjà avancé ses pions sur certains dossiers chauds du mercato. Si les Verts étaient promus en Ligue 1, leurs ambitions seraient en plus revues à la hausse.

iTromso.no, des scouts ont même été envoyés lors de la rencontre entre Tromsø et Sarpsborg. L’ ASSE est plus que jamais en lutte pour monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. En fonction des résultats finaux du club stéphanois, une stratégie bien précise sera mise en place cet été lors du marché des transferts. Si les pensionnaires de Geoffroy-Guichard disposent désormais de moyens importants, l’idée ne sera pas de dépenser à tout-va. L’ASSE souhaite investir dans de jeunes joueurs à fort potentiel. Et le regard stéphanois est actuellement tourné vers la Norvège. Comme rapporté ces dernières heures par, des scouts ont même été envoyés lors de la rencontre entre Tromsø et Sarpsborg.

L'ASSE veut faire des affaires en Norvège

Le média indique que des joueurs bien spécifiques ont été supervisés. C’est le cas du milieu de terrain de Tromsø, Jens Hjertø-Dahl, estimé à 7 millions d’euros. Doté d’une belle vision du jeu et d’une technique au-dessus de la moyenne, il est aujourd’hui le joueur qui intéresse le plus l’ASSE. D’autres footballeurs de qualité figurent également dans les petits papiers stéphanois : les défenseurs Abubacarr Sedi Kinteh (5 M€), Tobias Guddal (3,5 M€) et Mathias Tønnessen (1 M€). Enfin, toujours du côté de Tromsø, David Edvardsson (1,2 M€), milieu expérimenté, et Alexander Wernryd, ailier gauche de 20 ans (1 M€), sont également dans le radar des Verts.

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Du côté de Sarpsborg, Daniel Karlsbakk (attaquant, 5 M€), Aimar Sher (milieu, 1,3 M€) et Mamour Ndiaye (gardien, 1,2 M€) sont particulièrement appréciés. Si l’ASSE est donc en course pour en recruter certains, il faudra faire vite car la concurrence est forte dans ce dossier, notamment de la part d’Udinese et de Burnley.

En tout cas, l’ASSE est bien déterminée à rajeunir son effectif avec des talents venus de Norvège, un pays réputé pour former des footballeurs de qualité et adaptables.