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L'ASSE adore la Norvège, plusieurs cracks visés

ASSE21 avr. , 9:20
parHadrien Rivayrand
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L’AS Saint-Étienne a déjà avancé ses pions sur certains dossiers chauds du mercato. Si les Verts étaient promus en Ligue 1, leurs ambitions seraient en plus revues à la hausse.
L’ASSE est plus que jamais en lutte pour monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. En fonction des résultats finaux du club stéphanois, une stratégie bien précise sera mise en place cet été lors du marché des transferts. Si les pensionnaires de Geoffroy-Guichard disposent désormais de moyens importants, l’idée ne sera pas de dépenser à tout-va. L’ASSE souhaite investir dans de jeunes joueurs à fort potentiel. Et le regard stéphanois est actuellement tourné vers la Norvège. Comme rapporté ces dernières heures par iTromso.no, des scouts ont même été envoyés lors de la rencontre entre Tromsø et Sarpsborg.

L'ASSE veut faire des affaires en Norvège 

Le média indique que des joueurs bien spécifiques ont été supervisés. C’est le cas du milieu de terrain de Tromsø, Jens Hjertø-Dahl, estimé à 7 millions d’euros. Doté d’une belle vision du jeu et d’une technique au-dessus de la moyenne, il est aujourd’hui le joueur qui intéresse le plus l’ASSE. D’autres footballeurs de qualité figurent également dans les petits papiers stéphanois : les défenseurs Abubacarr Sedi Kinteh (5 M€), Tobias Guddal (3,5 M€) et Mathias Tønnessen (1 M€). Enfin, toujours du côté de Tromsø, David Edvardsson (1,2 M€), milieu expérimenté, et Alexander Wernryd, ailier gauche de 20 ans (1 M€), sont également dans le radar des Verts.

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Du côté de Sarpsborg, Daniel Karlsbakk (attaquant, 5 M€), Aimar Sher (milieu, 1,3 M€) et Mamour Ndiaye (gardien, 1,2 M€) sont particulièrement appréciés. Si l’ASSE est donc en course pour en recruter certains, il faudra faire vite car la concurrence est forte dans ce dossier, notamment de la part d’Udinese et de Burnley.
En tout cas, l’ASSE est bien déterminée à rajeunir son effectif avec des talents venus de Norvège, un pays réputé pour former des footballeurs de qualité et adaptables.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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