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Un deal s'effondre, l'OL fonce sur ce défenseur parfait

OL05 juin , 18:30
parGuillaume Conte
1
L'OL a décidé de bondir sur Andres Garcia, latéral prometteur d'Aston Villa qui va être prêté. Attendu en Espagne, il pourrait bifurquer par le Rhône si Matthieu Louis-Jean rafle la mise.
Arrière droit très prometteur recruté par Aston Villa l’hiver dernier, Andres Garcia n’est pas encore mûr pour évoluer en Premier League. Unai Emery a confiance en lui pour les années à venir, mais il ne l’a utilisé que six fois en deuxième partie de saison. Victime de la concurrence avec Matty Cash, l’Espagnol n’a connu qu’une titularisation et compte donc bien voir provisoirement si l’herbe est plus verte ailleurs.

Andres Garcia à Valence, ça capote

Ancien joueur de Levante, Andres Garcia est cité avec insistance du côté du FC Valence pour reprendre confiance et montrer qu’il peut revenir ensuite avec aplomb du côté de Birmingham. Mais selon Super Deporte, média spécialisé sur l’actualité du FC Valence, deux nouveaux clubs sont venus aux renseignements pour le latéral droit de 23 ans. Il s’agit d’Alavès et de l’Olympique Lyonnais.
L’OL cherche en effet un joueur à ce poste, avec le probable départ de Ainsley Maitland-Niles. Matthieu Louis-Jean a réussi à obtenir l’information que le prêt de Garcia vers Valence était en train de se compliquer, et a décidé d’agir rapidement. Le média espagnol affirme que l’OL a déjà effectué une première proposition à Aston Villa pour récupérer le défenseur, histoire de confirmer son grand intérêt sans tarder.
D’autres clubs espagnols tentent actuellement leur chance dans ce dossier qui pourrait vite être bouclé. C’est en tout cas la volonté des dirigeants lyonnais, qui ont pour eux la capacité d’offrir un autre football que celui de la Liga à Garcia. Un élément qui compte car Aston Villa est persuadé qu’un passage en Ligue 1 pourrait compter pour son développement.
Une arrivée en prêt pour un joueur amené à être titulaire, voilà en effet le type de dossier que l’OL ne veut pas laisser passer. Surtout que le départ de Maitland-Niles est perçu à Lyon comme un transfert qui peut être réalisé avant la fin du mois de juin, histoire de faire entrer des sous dans les caisses du club.
A. García Robledo

A. García Robledo

SpainEspagne Âge 23 Défenseur

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