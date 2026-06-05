OM : Genesio voit 15 joueurs arriver, merci Longoria

L'OM se prépare à un été mouvementé, mais pas à la façon Pablo Longoria. C'est encore l'héritage du président espagnol qui va provoquer beaucoup de mouvements au mercato.

Futur entraineur de l’Olympique de Marseille , Bruno Genesio attend sagement que les derniers détails de sa venue se règlent, et que Habib Beye lui cède sa place. L’ancien coach du LOSC, en fin de contrat dans le Nord, va s’engager pour deux ans dans un bateau marseillais qui tangue un peu trop souvent ces dernières années. Avec un nouveau président et un nouveau directeur sportif, « Pep » Genesio va avoir son mot à dire sur le mercato, sans être totalement décideur, comme dans beaucoup de clubs.

Trois achats et 12 retours de prêt pour l'OM

Si Grégory Lorenzi s’est vu confier la mission de renforcer l’OM sans se ruiner, tout le staff technique et dirigeant va hériter des restes de Pablo Longoria. Le précédent président adorait conclure des signatures alambiquées, souvent par le biais de prêts avec option d’achat obligatoire. Ainsi, trois joueurs vont définitivement signer à l’OM au 1er juillet, sans que les nouveaux dirigeants du club phocéen ne puissent y redire. Il s’agit de Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Traoré. Des joueurs qui ont beaucoup à prouver avec Genesio, car seul l’Américain a totalement répondu aux attentes cette saison.

Mais en plus de ces trois joueurs qui étaient déjà dans l’effectif la saison dernière, l’OM va récupérer 12 éléments qui ont été prêtés lors de l’exercice précédent. Le défilé va débuter et c’est toute une escouade qui revient dans les pattes de Bruno Genesio. La liste comprend Angel Gomes, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Amine Harit, Neal Maupay, Bamo Meïté, Faris Moumbagna ainsi que les jeunes Raimane Daou, Alexi Koum, Soumaïla Traoré, Keyliane Abdallah et Rony Baheng.

Une sacrée revue d’effectif en perspective, et tout le monde ne pourra pas être conservé. Les plus jeunes feront peut-être la préparation avec le groupe professionnel pour faire le nombre en attendant que les mondialistes reviennent, mais ce sera ensuite un passage avec l’équipe B, un nouveau prêt, ou une vente définitive. Pour les joueurs les plus expérimentés, Grégory Lorenzi aura comme mission de trouver une porte de sortie définitive à des éléments comme Angel Gomes ou Derek Cornelius.