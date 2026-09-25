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Zéro match en D2, Rennes a un joueur à 25 ME qui impressionne

Rennes25 sept. , 20:00
parGuillaume Conte
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Recrue ratée de 2024, Mikayil Faye essaye de rebondir en prêt du côté de l'Allemagne. Sans avoir joué un seul match, il impressionne son entraineur.
Le mercato 2024 restera comme maudit pour le Stade Rennais, qui a enchainé les flops comme rarement malgré des sommes importantes dépensées. Les exemples ne manquent pas mais les supporters peuvent élire Mikayil Faye comme le plus gros bide de l’histoire du club breton. Les « Rouge et Noir » ont déboursé 10 ME pour le faire venir du FC Barcelone, persuadés de tenir là un futur très grand pensionnaire de sa charnière.

20 matchs en deux ans et demi

Après une dizaine d’apparitions sous le maillot rennais, les dirigeants l’ont rapidement casé à Cremonese en Italie, pour un prêt qui n’a rien donné avec huit matchs joués. Le voilà désormais prêté à Nuremberg, en D2 allemande, où il n’a pas encore joué le moindre match en raison d’une forme physique encore juste. Malgré cela, le Sénégalais démontre visiblement de grosses qualités à l’entrainement, et son entraineur, le célèbre buteur Miroslav Klose, est bluffé.
« Mikayil impressionne de plus en plus ; il s'entraîne avec l'équipe depuis un certain temps maintenant. On voit bien son excellente technique », a reconnu l’entraineur de Nuremberg, qui ne devrait donc pas tarder à l’utiliser. Le club allemand serait même tenté de lever son option d’achat en fin de saison si les choses se présentent bien, selon Bild.
Rennes ne pourra pas être trop gourmand, avec un joueur qui a vu sa valeur s’écrouler avec aussi peu de prestations convaincantes. Mais comme le rappelle le journal allemand, même si Nuremberg venait à lever l’option d’achat, c’est toujours le FC Barcelone qui serait prioritaire pour récupérer Faye. Le club catalan a glissé une priorité de rachat, à condition de débourser 25 millions d’euros pour le faire revenir. Les chances de voir Rennes faire la très grosse opération sont quasiment nulles, mais l’avenir de Faye dépend surtout de sa faculté à répondre aux promesses de son début de carrière.
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