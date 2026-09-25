17 buts et 15 passes, Mika Godts annonce la couleur au PSG

Très chaud à l'Ajax Amsterdam, Mika Godts ne parvient pas à trouver ses marques au PSG. Malgré la pression des 45 ME dépensés, le Belge se fixe de grandes ambitions.

Arrivé avec l’étiquette de joueur de classe à la fois dribbleur, passeur et buteur, Mika Godts laisse pour le moment tout le monde sur sa faim. L’ailier de 21 ans s’est contenté d’une passe décisive contre Lille lors de ses apparitions cette saison sous le maillot du PSG. Pour le reste, ses actions n’ont pas convaincu. Ni les supporters qui en demandent plus pour un joueur recruté pour 45 millions d’euros, ni Luis Enrique qui ne lui a pas encore donné la moindre titularisation, même quand il a fait tourner devant.

Godts a de grandes ambitions avec le PSG

Pour le moment, Mika Godts n’a pas encore montré son meilleur visage, mais le PSG est persuadé qu’il faut lui laisser le temps d’adaptation. Toutefois, selon les indiscrétions de la presse espagnole, Godts est persuadé de rapidement trouver ses marques et de peser sur l’attaque parisienne dès cette saison. Ainsi, il s’est fixé un objectif secret, celui de faire aussi bien que la saison dernière quand il portait le maillot de l’Ajax Amsterdam, et qu’il avait inscrit 17 buts, et réalisé 15 passes décisives.

Une belle ligne de statistiques qui est rendue possible par le fait que le PSG marque beaucoup de buts chaque saison. Mais il va falloir actionner le réveil, car les places en attaque valent de l’or. Et si Luis Enrique a déjà titillé plusieurs joueurs de son effectif pour leur rappeler que la concurrence était plus que jamais de mise, les recrues ne sont pas épargnées à l’image de Lucas Digne.

Mika Godts va donc devoir profiter de la trêve internationale avec les Diables Rouges pour faire le plein de confiance et montrer qu’il est capable de hausser son niveau et d’être un joueur décisif pour le PSG. Le club de la capitale va en avoir besoin, à l’heure où Bradley Barcola est parti, et surtout que Khvicha Kvaratskhelia se repose un peu trop sur ses lauriers.