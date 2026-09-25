Turquie - France : Les compos (20h45 sur TF1)

Tu vois... tu ne réponds même pas à une simple question.
Mon pronostique. Desurmon 1 - 3 zizou
l'OM peur toujours recruter un joker. Abanon
Mon pronostic : Turquie 2 - 4 France
Il n'y a qu'à l'OM qu'on a vu un très bon Balerdi. L'effet d'optique de ses purges précédentes. Le mec était annoncé à "au moins 60M€". Il part pour 1/4 de cette valeur. L'enflammade habituelle du vieux port qui surestime un joueur qui fait une saison correcte sans plus.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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