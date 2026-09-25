Turquie - France : Les compos (20h45 sur TF1)

Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine

Il n'y a qu'à l'OM qu'on a vu un très bon Balerdi. L'effet d'optique de ses purges précédentes. Le mec était annoncé à "au moins 60M€". Il part pour 1/4 de cette valeur. L'enflammade habituelle du vieux port qui surestime un joueur qui fait une saison correcte sans plus.