L’OM perd Derek Cornelius

L’OM perd Derek Cornelius

OM25 sept. , 20:23
parEric Bethsy
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La trêve internationale commence à peine et l’Olympique de Marseille reçoit déjà une très mauvaise nouvelle. Présent au rassemblement du Canada, Derek Cornelius s’est blessé à la hanche pendant un entraînement. Le communiqué du club phocéen parle d’une « sérieuse blessure » qui « laisse d’ores et déjà envisager une période d’indisponibilité importante ». Autant dire que son absence se comptera en mois. C’est un coup dur pour l’international canadien et son entraîneur Bruno Genesio, désormais contraint de composer avec une solution en mois derrière alors que son effectif n'est pas très large.
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