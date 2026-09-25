L’OM perd Derek Cornelius

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 Point sur l’état de santé de Derek Cornelius. Actuellement avec la sélection canadienne à l’occasion de cette trêve internationale, Derek a été victime d’une sérieuse blessure à la hanche lors d’un entraînement. Plus d'infos 👉

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