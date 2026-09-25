OL : 68 minutes en deux mois, il est puni à Décines

Grand mystère de ce début de saison, Julien Duranville n'a été retenu dans aucune sélection belge et va devoir rester s'entrainer à Décines. Si son état physique le permet.

L’Olympique Lyonnais a fait un pari osé cet été en allant chercher Julian Duranville. Grand espoir du football belge, l’ailier s’est perdu au Borussia Dortmund, et avait été prêté sans succès en Suisse la saison dernière. Pour le faire venir, l’OL a tout de même lâché 5 millions d’euros. Ce qui n’est pas une somme ridicule sachant que des joueurs comme Ruben Kluivert ou Alvaro Moreira ont été recrutés pour moins cher l’an dernier.

Duranville snobé par la Belgique

Mais pour le moment, la greffe ne prend pas à Lyon, avec 63 minutes de temps de jeu lors d’un match de turn-over à Toulouse, et une toute petite apparition en Coupe d’Europe de cinq minutes. Résultat, celui qui était habitué à fréquenter la sélection belge chez les jeunes depuis ses 15 ans, n’a pas été pris avec les Diables Rouges. Et même les espoirs belges n’ont pas voulu du joueur de 20 ans, qui se retrouve ainsi à Décines pendant les trois semaines de cette trêve internationale. Une situation inhabituelle pour Duranville, qui ne donne pas beaucoup de garanties sur son état de physique après de nombreuses blessures ces dernières années.

« Après une première semaine de repos accordée aux Lyonnais restés sur place, cette période doit lui permettre de poursuivre son travail avant la reprise. Avec une nuance importante : en l'absence de communication récente du club sur son état, impossible pour l'instant d'affirmer précisément où il en est physiquement », écrit ainsi Lyon Foot à propos du joueur belge, dont le prix d’acquisition total pourrait monter à 8,5 millions d’euros avec les bonus. Mais vue sa forme actuelle et sa faible utilisation, pour le moment, le comptable de l’OL n’a pas trop de crainte de voir l’addition monter dans les prochaines semaines.