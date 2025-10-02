Thiago Motta à Rennes, la grosse menace

Le début de saison en dents de scie du Stade Rennais a déjà fragilisé Habib Beye, à tel point que les dirigeants du club breton ont déjà activé deux pistes pour compenser un potentiel départ de leur entraîneur.

Le Stade Rennais est huitième de Ligue 1 avec une seule défaite au compteur depuis le début de la saison et pourtant, l’impression laissée par l’équipe d’Habib Beye est très négative. Giflée par Lorient, accrochée par Angers dans un match sans saveur, rattrapée par Nantes dans le derby et incapable de se défaire de Lens à 11 contre 10, l’équipe bretonne a déjà grillé pas mal de jokers. L’expression collective de l’équipe d’Habib Beye est également décevante, un élément qui déplaît fortement aux dirigeants du Stade Rennais.

Il n’y a pas encore le feu au Roazhon Park, mais l’ancien consultant de Canal+ est déjà sous pression. Une tendance confirmée par le site Homme du match, qui nous apprend que l’état-major du Stade Rennais a laissé entendre à Habib Beye que sa place serait vite menacée si les prochains matchs n’étaient pas plus aboutis. « Seuls des résultats rassurants lors des prochaines échéances le sauveraient » indique même une source proche de l’état-major breton au média.

Preuve que l’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais est incertain, deux grands entraîneurs figurent déjà dans les petits papiers de Loïc Désiré et d’Arnaud Pouille. Libre depuis son limogeage d’Al-Ittihad ce week-end, Laurent Blanc est dans la short-list. Mais le premier choix se nomme Thiago Motta, sans club après une expérience superbe à Bologne et un passage moins glorieux sur le banc de la Juventus Turin. Deux gros noms qui peuvent logiquement menacer Habib Beye. Le match à venir contre Le Havre avant la trêve internationale, puis les rendez-vous contre Auxerre et Nice seront déterminants. Si Rennes ne se rassure pas face à des équipes largement à sa portée, alors l’ex-capitaine de l’OM pourrait commencer à avoir très chaud.