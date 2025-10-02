ICONSPORT_255045_0032 (1)

Thiago Motta à Rennes, la grosse menace

Rennes02 oct. , 12:00
parCorentin Facy
0
Le début de saison en dents de scie du Stade Rennais a déjà fragilisé Habib Beye, à tel point que les dirigeants du club breton ont déjà activé deux pistes pour compenser un potentiel départ de leur entraîneur.
Le Stade Rennais est huitième de Ligue 1 avec une seule défaite au compteur depuis le début de la saison et pourtant, l’impression laissée par l’équipe d’Habib Beye est très négative. Giflée par Lorient, accrochée par Angers dans un match sans saveur, rattrapée par Nantes dans le derby et incapable de se défaire de Lens à 11 contre 10, l’équipe bretonne a déjà grillé pas mal de jokers. L’expression collective de l’équipe d’Habib Beye est également décevante, un élément qui déplaît fortement aux dirigeants du Stade Rennais.
Il n’y a pas encore le feu au Roazhon Park, mais l’ancien consultant de Canal+ est déjà sous pression. Une tendance confirmée par le site Homme du match, qui nous apprend que l’état-major du Stade Rennais a laissé entendre à Habib Beye que sa place serait vite menacée si les prochains matchs n’étaient pas plus aboutis. « Seuls des résultats rassurants lors des prochaines échéances le sauveraient » indique même une source proche de l’état-major breton au média.

Preuve que l’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais est incertain, deux grands entraîneurs figurent déjà dans les petits papiers de Loïc Désiré et d’Arnaud Pouille. Libre depuis son limogeage d’Al-Ittihad ce week-end, Laurent Blanc est dans la short-list. Mais le premier choix se nomme Thiago Motta, sans club après une expérience superbe à Bologne et un passage moins glorieux sur le banc de la Juventus Turin. Deux gros noms qui peuvent logiquement menacer Habib Beye. Le match à venir contre Le Havre avant la trêve internationale, puis les rendez-vous contre Auxerre et Nice seront déterminants. Si Rennes ne se rassure pas face à des équipes largement à sa portée, alors l’ex-capitaine de l’OM pourrait commencer à avoir très chaud. 
0
Derniers commentaires

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

