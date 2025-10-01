Rennnes : Les Pinault font des choix délirants

ICONSPORT_257949_0165
En pleine tourmente depuis le match nul très décevant à domicile face à un RC Lens réduit à 10, le Stade Rennais fait l'objet de nombreuses critiques. Pour David Gluzman, la faute incombe à la famille Pinault qui ne sait pas s'entourer.
Chaque année, le Stade Rennais lance de grandes manœuvres pour enfin devenir le club aux ambitions européennes qu'il veut être. Mais comme souvent, les supporters se prennent de déceptions en déceptions. Malgré de très gros investissements sur le marché des transferts depuis l'arrivée d'Arnaud Pouille au poste de président exécutif du club breton en octobre 2024, les très mauvais choix successifs font de Rennes un club qui ne fait pas vraiment peur. Pourtant, le train de vie des joueurs est nettement supérieure à la quasi-totalité des clubs de Ligue 1. Pointée du doigt, la famille Pinault, propriétaire des Rouge et Noir depuis 1998, est critiquée pour les mauvais choix qu'elle a faits en s'entourant des mauvaises personnes. C'est en tout cas ce que pense et assume David Gluzman.

Le problème de Rennes, c'est Pinault

« Pas changé d'avis depuis des années. Le problème principal à Rennes c'est l'incapacité des Pinault à s'entourer de personnes compétentes. La qualité des coachs, DS, présidents n'a jamais été à la hauteur des moyens déployés. Le "mandat" Pouille actuel en est le cruel reflet », a déclaré le chroniqueur de l'After Foot sur son compte X, en réponse à Kevin Diaz qui affirme que le problème au Rennes ne vient pas de Habib Beye mais d'ailleurs. Selon lui, les propriétaires du Stade Rennais n'ont fait que très peu de bons choix concernant les responsabilités données aux différentes personnalités influentes du club. Malgré des moyens colossaux mis dans le recrutement de joueurs, les choix en termes de coach, de directeur sportif et de président n'ont pas du tout été à la hauteur.
Pour rappel, les dirigeants rennais ont dépensé près de 500 millions d'euros en arrivées de joueurs depuis 2020, pour environ le même total en vente de joueurs. Un tel paquet d'euros dépensés pour ne jamais dépasser la 4e place en Ligue 1 sur cette même période.

