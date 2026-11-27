Cyril Hanouna le dit haut et fort, il rêve de prendre Didier Deschamps avec lui dans son nouveau projet s'il parvient à racheter un club professionnel français.

Habitué à faire la Une des gazettes avec ses émissions, ses invités et ses prises de parole tranchées, Cyril Hanouna est moins souvent dans l’actualité football en France. Sa passion pour le sport est connue, surtout qu’il fait partie de ceux qui ont contracté le virus du Padel ces dernières années.

Mais avec ses moyens financiers et son besoin de soulever de nouveaux défis, l’animateur de W9 a clamé son envie de prendre les commandes d’un club de football dans les mois à venir. Sa tentative pour récupérer l’En Avant Guingamp s’est soldée par un échec, et sa tentative pour se rapprocher de Nice ne semble pas avoir porté ses fruits non plus.

Hanouna avoue avoir plusieurs pistes

Lors de ses émissions, Cyril Hanouna n’hésite désormais plus à évoquer ce projet de racheter un club, et il a même lâché quelques indices sur l’homme fort sur le plan sportif dont il aimerait s’entourer. « Si un jour, je reprends un club de Ligue 1, je prendrai un vrai mec qui connaît le foot, mon rêve serait de nommer manager général Didier Deschamps. Si un jour, j’ai un mec comme ça pour le sportif, j’irai. Mais il me faut un gars comme ça. J’ai trois pistes », a livré l’homme d’affaires, qui assure avoir toujours des contacts pour racheter un club professionnel. Et rappelle aussi qu’il a déjà des idées pour le futur organigramme s’il parvenait à ses fins.

Didier Deschamps, sans job depuis la fin de la Coupe du monde, a récemment fait parler de lui avec la publicité très réussie de Burger King qui lui permet d’être très présent sur les écrans à l’approche de la fin d’année. Mais concernant le sportif, l’ancien sélectionneur n’a pour le moment aucun nouveau projet, même s’il a déjà confié qu’il ne se voyait pas arrêter d’être dans le monde du football pour le moment.