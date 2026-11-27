Recruté au Borussia Dortmund pour 5 millions d’euros l’été dernier, Julien Duranville peine à s’imposer à l’OL. Carlos Vicens n’est pas non plus convaincu par l’ailier belge pour le moment.

L’adaptation est décidément très difficile pour Julien Duranville à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant belge, acheté au Borussia Dortmund l’été dernier, n’a toujours pas été décisif sous les couleurs de l’OL. L’aventure est pour l’instant contrariée, mais Duranville compte probablement sur l’arrivée de Carlos Vicens pour enfin s’imposer dans le onze lyonnais. L’ancien attaquant du FC Bâle a justement eu les faveurs de son entraîneur pour démarrer face à Lillestrom, jeudi soir en Europa League . Une belle occasion offerte par Carlos Vicens à Julien Duranville pour se montrer et gagner des points. Cela n’aura pas du tout été le cas, bien au contraire.

Décevant et très peu productif sur le front de l’attaque, Duranville a été sorti par Carlos Vicens dès la mi-temps. Rien d’étonnant selon L’Equipe, qui estime que le Belge est le principal flop de ce match entre l’OL et Lillestrom. « L'ailier gauche a été très peu impactant dans une zone où son équipe a particulièrement insisté et où Tagliafico accélérait opportunément le jeu quand il ne cherchait pas la profondeur » estime le quotidien national, qui a infligé un 3/10 à Julien Duranville, avant d’ajouter.

Duranville déçoit déjà Vicens

« Mais l'International belge n'avait pas de jambes ni d'agressivité suffisante pour gagner ses duels (3 remportés sur 7). Et ses transmissions ont manqué de justesse (14 ballons perdus). Un trop maigre bilan qui explique son remplacement, poste pour poste à la pause (46e) par Nakamura » jugent nos confrères de L’Equipe. A n’en pas douter, Julien Duranville va rapidement devoir montrer autre chose s’il veut obtenir les faveurs de Carlos Vicens à l’avenir. A court terme en tout cas, Keito Nakamura s’impose d’assez loin comme la solution à prioriser pour l’OL sur ce poste d’ailier gauche.