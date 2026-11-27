Nayef Aguerd est revenu à son meilleur niveau cette saison, une aubaine pour l’OM qui dispose d’un véritable leader défensif. Mais le départ du Marocain cet hiver n’est pas à exclure.

L’Olympique de Marseille a perdu gros l’été dernier avec les départs de Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Facundo Medina. Pourtant, le secteur défensif s’est trouvé un patron de gros calibre avec Nayef Aguerd . Diminué par les blessures la saison passée, l’international marocain a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Bruno Genesio, qu’il avait déjà connu au Stade Rennais. Enfin épargné par son corps, le Marocain enchaîne tous les matchs au côté de CJ Egan-Riley et son niveau est tout simplement excellent, comme face au Levski Sofia jeudi en Europa League. L’OM dispose d’un véritable leader défensif… au moins jusqu’en janvier.

« On va espérer que l’OM décide de ne pas vendre Aguerd cet hiver comme aimerait la direction… La porte à un départ n’est pas fermée malheureusement… Genesio ne souhaite pas son départ mais le club souhaite se débarrasser d’un gros salaire même si sportivement ce serait catastrophique, ils ont la DNCG qui presse. Son salaire pèse bcp pour les finances de l’OM » nous apprend le journaliste sur X. Car un départ de Nayef Aguerd lors du mercato hivernal n’est pas à exclure selon @Z_hakos, journaliste marocain généralement bien informé.nous apprend le journaliste sur X.

L'OM obligé de vendre Aguerd cet hiver ?

Un départ de Nayef Aguerd serait évidemment catastrophique pour l’Olympique de Marseille, où Bruno Genesio a déjà fait passer quelques messages à sa direction. L’entraîneur olympien est conscient qu’il faut encore réduire la masse salariale et il est prêt à sacrifier des joueurs de la rotation comme Neal Maupay, Angel Gomes ou encore Geoffrey Kondogbia. En revanche, l’entraîneur marseillais, qui souhaite qualifier l’OM en coupe d’Europe et pourquoi pas en Ligue des Champions, veut garder ses cadres.

Les départs de joueurs tels que Igor Paixao, Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Gouiri ou encore Nayef Aguerd sont donc espérés pour l’été prochain, et pas pour cet hiver. Il reste à voir si les choix sportifs de Bruno Genesio seront confirmés par sa direction, malgré les contraintes financières importantes avec lesquelles l’OM doit composer.