SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

Alors qu’Habib Beye semble être fragilisé du côté du Stade Rennais, son directeur sportif Loïc Désiré est sorti du bois pour éteindre l’incendie et défendre son coach.
Depuis le début de la saison, Rennes n’a perdu qu’un seul match, lors de la claque reçue à Lorient à neuf contre onze (0-4). Pourtant, le club breton traverse une petite crise. Pas très loin de ses objectifs, malgré une dixième place, avec seulement trois points de retard sur les rangs européens, le SRFC a quand même déçu à plusieurs reprises contre des équipes à sa portée. Tenu en échec à Angers en août (1-1), Rennes s’est effectivement raté dans le derby contre Nantes (2-2), mais aussi face au Havre juste avant la trêve internationale de novembre (2-2).
Une pause lors de laquelle Habib Beye a été secoué, sachant que des échos ont circulé sur des incompréhensions de plusieurs joueurs au sujet du management du coach rennais. Décrit comme têtu, Beye concentre toutes les critiques depuis plusieurs semaines et il semble donc fragilisé en interne. Ce qui n’est pas vraiment le cas en réalité, sachant que Loïc Désiré a clairement pris la défense de son entraîneur dans la presse.
« On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs »
- Loïc Désiré
« Beye en danger ? Il n’y a pas de débat là-dessus. Par contre, il faut réagir, améliorer. Habib a été du côté du monde médiatique aussi, mais il ne montre pas de signal négatif au quotidien. Il est complètement impliqué, et il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. On est avec lui chaque jour, on est là pour l’aider, on se réunit, on voit les joueurs… On est tous mobilisés ! Dans ce groupe, tout a été reconstruit par rapport à l’année dernière. Il y a eu aussi des faits de matchs, cartons, blessures, peu de continuité dans le onze d’un match à l’autre pour favoriser une dynamique. On est tous frustrés, mais il faut prendre un peu de hauteur sur la réflexion globale, dans une situation qui n’est pas non plus catastrophique. On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs », a lancé, dans les colonnes de Ouest-France, le directeur sportif du SRFC, qui sait que son équipe jouera gros face à Auxerre ce dimanche lors de la 8e journée de L1. Puisqu’en cas de revers contre une nouvelle équipe qui joue le maintien, l’ancien consultant de Canal+ pourrait vraiment se retrouver sur la sellette…

Loading