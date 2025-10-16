SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

Alors qu’Habib Beye semble être fragilisé du côté du Stade Rennais, son directeur sportif Loïc Désiré est sorti du bois pour éteindre l’incendie et défendre son coach.

Depuis le début de la saison, Rennes n’a perdu qu’un seul match, lors de la claque reçue à Lorient à neuf contre onze (0-4). Pourtant, le club breton traverse une petite crise. Pas très loin de ses objectifs, malgré une dixième place, avec seulement trois points de retard sur les rangs européens, le SRFC a quand même déçu à plusieurs reprises contre des équipes à sa portée. Tenu en échec à Angers en août (1-1), Rennes s’est effectivement raté dans le derby contre Nantes (2-2), mais aussi face au Havre juste avant la trêve internationale de novembre (2-2).

Une pause lors de laquelle Habib Beye a été secoué, sachant que des échos ont circulé sur des incompréhensions de plusieurs joueurs au sujet du management du coach rennais. Décrit comme têtu, Beye concentre toutes les critiques depuis plusieurs semaines et il semble donc fragilisé en interne. Ce qui n’est pas vraiment le cas en réalité, sachant que Loïc Désiré a clairement pris la défense de son entraîneur dans la presse.

« On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs » - Loïc Désiré