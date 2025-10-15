ICONSPORT_272994_0187

Rennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauver

Rennes15 oct. , 10:00
parNathan Hanini
Le Stade Rennais joue gros ce dimanche face à l’AJ Auxerre. Le technicien du club breton Habib Beye est menacé et cette rencontre est déjà capitale dans son avenir sur le banc. Après un début de saison mitigé, Rennes reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat.
Habib Beye peut-il être limogé après une défaite contre Auxerre ce week-end ? Le technicien rennais est en sursis ces dernières semaines du côté du Roazhon Park. Arrivé en fin de saison dernière, l’ancien joueur de l’OM doit rapidement prendre des points et récupérer un vestiaire qui semble l’avoir lâché. Dernièrement, Foot Mercato a dévoilé que la direction bretonne prendra une décision en cas de défaite ce dimanche face à l’AJA. Un premier ultimatum pour l’ancien entraîneur du Red Star.

Habib Beye a jusqu’à la fin du mois

Sur X (anciennement Twitter) Mohamed Toubache Ter explique qu'Habib Beye ne se sent pas encore menacé et qu'il a tort. « Drôle de voir le coach rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l'inverse). Pensant qu'il maîtrise la situation et surtout considérant qu'il passe au-dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger, » écrit-il notamment. Sur X également, des suiveurs du club pensent qu’Habib Beye sera toujours entraîneur du Stade Rennais même en cas de faux pas ce week-end face aux Bourguignons. « Sauf catastrophe contre Auxerre il sera encore l’entraîneur d'ici à la fin du mois, » peut-on lire.
Les deux prochains matchs à domicile de Rennes seront capitaux dans l’avenir d’Habib Beye. Plus le temps passe et moins le droit à l’erreur est toléré pour l’ancien de Newcastle. Après Auxerre, Rennes reçoit Nice dans un duel de deux équipes dans le trou malgré les ambitions de cette saison. Dixième du championnat après sept journées, le Stade Rennais compte cinq points de retard sur le top 4 de Ligue 1. Après deux saisons dans le dur, les Bretons avaient à cœur de renouer avec le haut de tableau cette saison.
Rennes

Rennes

Ligue 1 #10
N
N
N
V
N
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire2
M
Match nul4
D
Défaite1
Buts Marqués9
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
05 octobre 2025 à 17:15
Ligue 1
Le HavreLe Havre
2
2
Match terminé
RennesRennes
28 septembre 2025 à 20:45
Ligue 1
RennesRennes
0
0
Match terminé
LensLens

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
E. Lepaul
9.

E. Lepaul

FRAFRA Âge 25 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Blas
10.

L. Blas

FRAFRA Âge 27 Attaquant
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
