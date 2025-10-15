Rennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauver

Le Stade Rennais joue gros ce dimanche face à l’AJ Auxerre.
Le technicien du club breton Habib Beye est menacé et cette rencontre est
déjà capitale dans son avenir sur le banc. Après un début de saison mitigé,
Rennes reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat.
Habib Beye peut-il être limogé après une défaite contre
Auxerre ce week-end ? Le technicien rennais est en sursis ces dernières
semaines du côté du Roazhon Park
. Arrivé en fin de saison dernière, l’ancien
joueur de l’OM doit rapidement prendre des points et récupérer un vestiaire qui
semble l’avoir lâché. Dernièrement, Foot Mercato a dévoilé que la direction
bretonne prendra une décision en cas de défaite ce dimanche face à l’AJA. Un
premier ultimatum pour l’ancien entraîneur du Red Star.
Habib Beye a jusqu’à la fin du mois
Sur X (anciennement Twitter) Mohamed Toubache Ter explique qu'Habib Beye ne se sent pas encore menacé et qu'il a tort. « Drôle de voir le coach
rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l'inverse).
Pensant qu'il maîtrise la situation et surtout considérant qu'il passe
au-dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger, »
écrit-il notamment. Sur X également, des suiveurs du club pensent qu’Habib Beye
sera toujours entraîneur du Stade Rennais même en cas de faux pas ce week-end
face aux Bourguignons. « Sauf catastrophe contre Auxerre il sera encore
l’entraîneur d'ici à la fin du mois, » peut-on lire.
Les deux prochains
matchs à domicile de Rennes seront capitaux dans l’avenir d’Habib Beye. Plus le
temps passe et moins le droit à l’erreur est toléré pour l’ancien de Newcastle.
Après Auxerre, Rennes reçoit Nice dans un duel de deux équipes dans le trou
malgré les ambitions de cette saison. Dixième du championnat après sept
journées, le Stade Rennais compte cinq points de retard sur le top 4 de Ligue
1. Après deux saisons dans le dur, les Bretons avaient à cœur de renouer avec
le haut de tableau cette saison.
