Rennes : Beye se croit intouchable, la sale accusation

Habib Beye est-il en danger à Rennes ? Le technicien est persuadé que non, mais des informations très contradictoires sortent.

Le Stade Rennais connait un début de saison mitigé, pour ne pas dire décevant vus à la fois le niveau de jeu de l’équipe malgré le recrutement effectué, et le premier bilan comptable. Habib Beye, arrivé au printemps dernier pour maintenir le club en Ligue 1 et prolongé dans la foulée, a pu préparer son équipe pendant tout l’été. Mais, à l’image du nul à domicile en étant dominé par une équipe de Lens réduite à 10, ni le spectacle ni les résultats ne sont au rendez-vous. Et les joueurs semblent avoir lâché également leur entraineur, à l’image des deux cadres que sont Seko Fofana et Brice Samba, qui ne seraient pas convaincus par les consignes et la tactique que met en place Habib Beye.

A tel point que la presse a récemment fait savoir que le siège du Franco-Sénégalais était en danger sur les prochains matchs s’il n’y avait pas une nette amélioration. L’ancien capitaine de l’OM est de son côté persuadé d’avoir toujours la confiance des propriétaires du club, la famille Pinault. Mais là aussi, ce serait beaucoup plus fragile que prévu selon les révélations de l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Ce dernier s’en prend régulièrement à Habib Beye ces derniers mois, et la dernière attaque est assez impitoyable. « Drôle de voir le coach rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l'inverse). Pensant qu'il maitrise la situation et surtout considérant qu'il passe au-dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger. Ah ce coach si sûr de lui, qui pense que son travail de « charmeur » lui permet d'occuper le classement, très en deçà des objectifs fixés (l'Europe + identité de jeu) », a lancé l’insider sur X (anciennement Twitter).

Si les prochaines semaines permettront de faire la lumière sur la situation au Stade Rennais, il est en tout cas évident que la confusion règne au Stade Rennais, où les dirigeants bougent beaucoup ces derniers temps. L’époque où le club breton était régulièrement européen et tutoyait les places sur le podium semble bien lointaine.