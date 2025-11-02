Rosenior craque face à l'insolence de ce Rennais

La procession ne veut rien dire
Lyon a +4 la différence de buts, c'est très faible
il parlaient d'attaque , donc je te confirme qu'on restait sur 7 buts en 3 matchs. C'est vrai on rest sur 5 pts en 5 matchs, on avait meme fait pire puisqu'on avait fait 0 pt en 2 matchs. t'es content, ça te va ?
ça devrait aller , encore 12 ou 15 points et le maintient est assuré. On va donc pouvoir jouer l'Europa league
Du coup sur ce coup là ça n'à pas glissé???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
La petite scène sympa entre Liam Rosenior et Estéban Lepaul en zone mixte : l’attaquant a marqué 7 buts contre Strasbourg en 2025.