Rosenior craque face à l'insolence de ce Rennais

Rennes02 nov. , 22:40
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a pulvérisé le RC Strasbourg sur le score de 4 buts à 1. Esteban Lepaul y est allé de son triplé au Roazhon Park. 
Le Stade Rennais a peut-être enfin lancé sa saison en championnat. Les Bretons ont fait le show ce dimanche en Ligue 1 contre le RC Strasbourg, pourtant très en forme ces derniers temps. Les hommes d'Habib Beye ont connu un jour parfait, à l'image d'un Esteban Lepaul auteur d'un triplé. L'attaquant du Stade Rennais aura tout fait à des Alsaciens dépassés dans tous les compartiments du jeu. Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur d'Angers parvient à martyriser le RC Strasbourg. Et Liam Rosenior, entraineur des Alsaciens, le sait bien. 

Lepaul véritable cauchemar du RC Strasbourg 

Au sortir de cette rencontre entre le Stade Rennais et Strasbourg, une séquence assez insolite a d'ailleurs eu lieu entre Lepaul et Rosenior. L'Anglais n'a pu s'empêcher de chambrer le joueur rennais en l'apercevant en zone mixte. Avec plein d'humour, Liam Rosenior étranglera légèrement un Esteban Lepaul mort de rire et qui enlacera ensuite le technicien strasbourgeois. Pour rappel, le joueur né à Auxerre a planté la bagatelle de 7 buts contre Strasbourg en 2025. Rien que ça... 

Le Stade Rennais devrait continuer de faire confiance à Habib Beye pour ses prochaines sorties. L'ancien défenseur de l'OM sera toujours suivi de près par sa direction. Il aura l'occasion d'enchainer en Ligue 1 dès le week-end prochain lors d'un déplacement dans la capitale pour y défier le Paris FC. Beye pourrait encore une fois s'appuyer sur Esteban Lepaul et l'équipe qui a largement fait tomber Strasbourg ce dimanche à domicile. De son côté, le RCS aura une semaine chargée avec un déplacement en Ligue Europa Conférence sur la pelouse de Hacken avant de recevoir le LOSC, concurrent direct pour les places européennes. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading