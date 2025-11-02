L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

11e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Rennes bat Strasbourg : 4 buts à 1

Buts pour Rennes : Lepaul (9e, 48e et 60e) et Meïté (35e)

But pour Strasbourg : Nanasi (77e)

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a retrouvé des couleurs en écrasant Strasbourg au Roazhon Park sur le score de 4 buts à 1. Les Bretons ont notamment pu profiter du triplé de Esteban Lepaul, en forme éclatante contre les Alsaciens. Grâce à ce succès clinquant en championnat, Rennes se rassure et conforte certainement un peu plus Habib Beye dans ses fonctions.

Coup d'arrêt brutal en revanche pour Strasbourg. Au classement, le RCS est 4e (19 points), Rennes est 9e (15 points).