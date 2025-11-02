ICONSPORT_275913_0063

L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

Ligue 102 nov. , 16:52
parHadrien Rivayrand
11e journée de Ligue 1 
Roazhon Park 
Rennes bat Strasbourg : 4 buts à 1
Buts pour Rennes : Lepaul (9e, 48e et 60e) et Meïté (35e)
But pour Strasbourg : Nanasi (77e)
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a retrouvé des couleurs en écrasant Strasbourg au Roazhon Park sur le score de 4 buts à 1. Les Bretons ont notamment pu profiter du triplé de Esteban Lepaul, en forme éclatante contre les Alsaciens. Grâce à ce succès clinquant en championnat, Rennes se rassure et conforte certainement un peu plus Habib Beye dans ses fonctions. 
Coup d'arrêt brutal en revanche pour Strasbourg. Au classement, le RCS est 4e (19 points), Rennes est 9e (15 points). 
