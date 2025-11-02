ICONSPORT_275913_0065

Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes

Rennes02 nov. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Forcé de faire des choix forts cette semaine, Habib Beye a vu ses joueurs répondre présents contre Strasbourg pour une victoire éclatante. 
Le Stade Rennais et son entraineur Habib Beye ont poussé un énorme ouf de soulagement ce dimanche. La réception de Strasbourg n’était pas un cadeau pour le club breton, en proie au doute et à une rébellion interne aux dires de certaines suiveurs ou comptes influents du championnat français. Mais depuis deux matchs, l’entraineur franco-sénégalais a décidé d’écarter les fauteurs de trouble à ses yeux, et cela paye. Si la victoire a échappé cette semaine à Toulouse, le carton 4-1 réalisé face à Strasbourg démontre qu’il y a bien quelque chose à Rennes quand tout le monde veut jouer. 
« Le choix des joueurs, les principes, le contenu alors qu’il avait la valise prête. Tout n’est pas parfait pour Beye mais faut être aveugle, malhonnête ou s’enfermer dans de sacrées postures pour ne pas voir qu’il a quelque chose et peut vraiment très bien travailler », a expliqué l’intervenant de La Chaine L’Equipe Thomas Bonnavent, persuadé qu’il y avait des forces internes contraires à Habib Beye. 
En attendant, l’entraineur des « Rouge et Noir » a savouré cette victoire derrière laquelle il courait depuis de trop longues semaines. « Elle me fait un bien fou pour mon staff. Quand ce genre de choses arrivent, il y a d’autres gens que le coach qui sont touchés. Ils n’ont pas le même statut que le coach. J’étais très content pour eux. Quand je parle du staff, c’est dans sa globalité. Ce n’est pas le staff rapproché de Beye comme j’ai vu ça ou là. Lundi, j’ai vu des gens qui étaient très touchés et je suis très heureux pour eux. C’est là que je prends mon énergie », a souligné Habib Beye, qui attend désormais de voir son équipe enfin enchainer des victoires, ce que Rennes n’arrive pas à faire pour le moment.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275954_0013
Ligue 1

L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

ICONSPORT_275756_0097
PSG

PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé

ICONSPORT_275790_0088
Monaco

« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

Fil Info

19:09
L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule
18:40
PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé
18:20
« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite
18:00
PSG : Le Real Madrid attend le feu vert de Vitinha
17:30
L'OM, c'est trop difficile à comprendre pour Lizarazu
17:18
L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée
17:00
Un prodige russe au PSG, c'est confirmé
16:52
L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

👍

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
Strasbourg
191161422166
7
O. Lyonnais
191061316124
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Angers SCO
1011245815-7
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading