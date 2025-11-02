Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes

Forcé de faire des choix forts cette semaine, Habib Beye a vu ses joueurs répondre présents contre Strasbourg pour une victoire éclatante.

Le Stade Rennais et son entraineur Habib Beye ont poussé un énorme ouf de soulagement ce dimanche. La réception de Strasbourg n’était pas un cadeau pour le club breton, en proie au doute et à une rébellion interne aux dires de certaines suiveurs ou comptes influents du championnat français. Mais depuis deux matchs, l’entraineur franco-sénégalais a décidé d’écarter les fauteurs de trouble à ses yeux, et cela paye. Si la victoire a échappé cette semaine à Toulouse, le carton 4-1 réalisé face à Strasbourg démontre qu’il y a bien quelque chose à Rennes quand tout le monde veut jouer.

« Le choix des joueurs, les principes, le contenu alors qu’il avait la valise prête. Tout n’est pas parfait pour Beye mais faut être aveugle, malhonnête ou s’enfermer dans de sacrées postures pour ne pas voir qu’il a quelque chose et peut vraiment très bien travailler », a expliqué l’intervenant de La Chaine L’Equipe Thomas Bonnavent, persuadé qu’il y avait des forces internes contraires à Habib Beye.

En attendant, l’entraineur des « Rouge et Noir » a savouré cette victoire derrière laquelle il courait depuis de trop longues semaines. « Elle me fait un bien fou pour mon staff. Quand ce genre de choses arrivent, il y a d’autres gens que le coach qui sont touchés. Ils n’ont pas le même statut que le coach. J’étais très content pour eux. Quand je parle du staff, c’est dans sa globalité. Ce n’est pas le staff rapproché de Beye comme j’ai vu ça ou là. Lundi, j’ai vu des gens qui étaient très touchés et je suis très heureux pour eux. C’est là que je prends mon énergie », a souligné Habib Beye, qui attend désormais de voir son équipe enfin enchainer des victoires, ce que Rennes n’arrive pas à faire pour le moment.