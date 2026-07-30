Départs et arrivés, l’OL promet un feu d'artifice

Départs et arrivés, l’OL promet un feu d'artifice

OL30 juil. , 16:00
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
A l’approche de son début de saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son mercato. Des départs sont encore à prévoir selon le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, qui annonce aussi des arrivées dans les prochaines semaines.
Paulo Fonseca n’avait sans doute pas imaginé une telle déroute. Pour son dernier match de préparation, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a vu son équipe surclassée par le Real Betis (4-0) mercredi. Le résultat et la manière inquiètent fortement avant le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mardi. Un rendez-vous que le Portugais aborde avec pas mal de doutes, notamment sur la capacité de certains joueurs inexpérimentés à se mettre au niveau.
« Nous avons de jeunes joueurs de qualité, mais ils ne sont pas encore prêts pour disputer un match d’une telle importance pour nous, a constaté Paulo Fonseca après la lourde défaite en Espagne. Ils ont besoin de temps et nous l’avons encore vu aujourd’hui. » Pour le technicien, c’est encore une manière de mettre la pression sur son directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Le coach des Gones attend des recrues supplémentaires après les arrivées de Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache et Loïs Openda, qui vient d’arriver en prêt en provenance de la Juventus Turin.

Lire aussi

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurantOL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant
« Nous sommes très satisfaits de l’arrivée de Loïs Openda, a commenté le dirigeant sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais. C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Les négociations avec la Juventus ont été assez longues. Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées. Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif. » On sait que le club rhodanien tente d’attirer le défenseur central d’Estoril Felix Bacher, tandis que Paulo Fonseca réclame aussi la venue d’un milieu défensif « plus fort » physiquement.
Articles Recommandés
Ol Felix Bacher Arrive Lyon A Mis Le Turbo
OL

OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo

Lom Na Recrute Personne Et Devoile Enfin Sa Strategie
OM

L'OM demande aux supporters de ne pas paniquer

Mourinho A Frappe Sa Premiere Victime Sappelle Vinicius
Liga

Mourinho a frappé, sa première victime s'appelle Vinicius

Om Rulli Sen Va Marseille Mise Sur Guillaume Restes
OM

OM : Rulli s'en va, Marseille mise sur Guillaume Restes !

Fil Info

30 juil. , 17:00
OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo
30 juil. , 16:30
L'OM demande aux supporters de ne pas paniquer
30 juil. , 15:30
Mourinho a frappé, sa première victime s'appelle Vinicius
30 juil. , 15:07
OM : Rulli s'en va, Marseille mise sur Guillaume Restes !
30 juil. , 14:30
Le PSG révèle son piège contre les joueurs bling-bling
30 juil. , 14:00
L'OL privé d'un joueur d'élite au pire moment, c'est confirmé
30 juil. , 13:30
OM : Terrier préfère Rennes, Genesio prend un râteau
30 juil. , 13:02
Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix
30 juil. , 13:00
Le PSG fait un gros effort pour Barcola

Derniers commentaires

L'OL privé d'un joueur d'élite au pire moment, c'est confirmé

Claude Dautel a fait son article en bermuda sur une chaise longue au bord de l'eau, vu les fautes et les mots manquants.

OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo

Si avec un tel recrutement Lyon ne remporte pas la C5 en Mai 2027 il n' y a aplus rien à comprendre

OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo

Encore un excellent coup de la cellule de recrutement lyonnaise. Qui comme moi n'oublie pas que c'est textor qui est derrière tout ça ? Mdr

Départs et arrivés, l’OL promet un feu d'artifice

Il nous manque Niakhate aussi le patron de la défense

OL : Un héritage de 70ME qui scandalise Lyon

Je tai demande en ami sur discord, t'en auras la preuve

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading