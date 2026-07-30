Départs et arrivés, l’OL promet un feu d'artifice

Claude Dautel a fait son article en bermuda sur une chaise longue au bord de l'eau, vu les fautes et les mots manquants.
Si avec un tel recrutement Lyon ne remporte pas la C5 en Mai 2027 il n' y a aplus rien à comprendre
Encore un excellent coup de la cellule de recrutement lyonnaise. Qui comme moi n'oublie pas que c'est textor qui est derrière tout ça ? Mdr
Il nous manque Niakhate aussi le patron de la défense
Je tai demande en ami sur discord, t'en auras la preuve
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Fin du match 🔚 Nos Gones s'inclinent face au Real Betis à l'occasion de leur dernier match de préparation 🔴🔵 Prochain rendez-vous à Prague le mardi 4 août à 20h pour notre match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions 🔜 4-0 #RealBetisOL