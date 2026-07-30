Départs et arrivés, l’OL promet un feu d'artifice

A l’approche de son début de saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son mercato. Des départs sont encore à prévoir selon le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, qui annonce aussi des arrivées dans les prochaines semaines.

Paulo Fonseca n’avait sans doute pas imaginé une telle déroute. Pour son dernier match de préparation, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a vu son équipe surclassée par le Real Betis (4-0) mercredi. Le résultat et la manière inquiètent fortement avant le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mardi. Un rendez-vous que le Portugais aborde avec pas mal de doutes, notamment sur la capacité de certains joueurs inexpérimentés à se mettre au niveau.

« Nous avons de jeunes joueurs de qualité, mais ils ne sont pas encore prêts pour disputer un match d’une telle importance pour nous, a constaté Paulo Fonseca après la lourde défaite en Espagne. Ils ont besoin de temps et nous l’avons encore vu aujourd’hui. » Pour le technicien, c’est encore une manière de mettre la pression sur son directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Le coach des Gones attend des recrues supplémentaires après les arrivées de Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache et Loïs Openda, qui vient d’arriver en prêt en provenance de la Juventus Turin.

« Nous sommes très satisfaits de l’arrivée de Loïs Openda, a commenté le dirigeant sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais. C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Les négociations avec la Juventus ont été assez longues. Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées. Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif. » On sait que le club rhodanien tente d’attirer le défenseur central d’Estoril Felix Bacher, tandis que Paulo Fonseca réclame aussi la venue d’un milieu défensif « plus fort » physiquement.