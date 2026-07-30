L'OM demande aux supporters de ne pas paniquer

L'OM demande aux supporters de ne pas paniquer

OM30 juil. , 16:30
parClaude Dautel
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D'une année à l'autre, le mercato de l'Olympique de Marseille a totalement changé. De l'époque frénétique de Pablo Longoria, on a désormais droit à un mercato sans aucun renfort à un mois de la fin de la période des transferts. Mais l'OM fait passer un message.
La patience a ses limites et la grogne commence à monter du côté des supporters marseillais, qui n'entendent parler d'aucun renfort pour leur club préféré, tandis que les principaux joueurs s'en vont, à l'image de Mason Greenwood, ou sont sur le départ comme Balerdi et Rulli. Résultat, même si les dirigeants de l'Olympique de Marseille, et Bruno Genesio, multiplient les déclarations pour dire que même avec un mercato allégé, le club phocéen aura des ambitions la saison prochaine. Le nouvel entraîneur marseillais vise l'Europe et ne se fixe aucune limite. Pas de quoi atténuer l'agacement sur les réseaux sociaux, où l'on se demande comment l'OM pourra briller sans se renforcer au moment où les autres équipes de Ligue 1 s'arment. Alors, c'est le compte La Minute OM qui s'est fait le porte-parole de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Un peu de patience, le nouveau slogan de l'OM

Pour le compte spécialisé, les supporters marseillais ne doivent pas s'affoler, tout est sous contrôle. « La feuille de route pour le mercato reste inchangée ; pragmatisme et prudence sur la partie financière. Les dirigeants privilégient des recrutements ciblés et astucieux, tout en faisant preuve d'une grande rigueur sur les ventes pour maximiser les rentrées d'argent. Une stratégie dictée par la situation financière du club et le cadre imposé par la DNCG, qui laissent peu de marge de manœuvre. Un peu de patience.. », prévient La Minute OM. A en voir les premières réactions des fans de l'Olympique de Marseille, ce message venu d'en haut n'est pas réellement bien passé.

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« Pragmatisme et prudence = encore un mercato à base de chômeurs et de prêts secs », « Tu me parles de patience alors que ça fait 30 ans qu’on patiente. Toujours les mêmes blabla », « Avec ce même cadre, nous avons pu une année, recruter des Saliba, Gendouzi, Under, Kolasinac etc. Sauf que Pablo avait un minimum de réseau, Lorenzi lui sont réseau c'est ligue 2 et ligue 3 », quelques messages résument le ton général, même si certains sont plus incisifs. Il reste un mois pour changer la donne du côté du Vélodrome.
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