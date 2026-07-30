Mourinho a frappé, sa première victime s'appelle Vinicius

Claude Dautel a fait son article en bermuda sur une chaise longue au bord de l'eau, vu les fautes et les mots manquants.
Si avec un tel recrutement Lyon ne remporte pas la C5 en Mai 2027 il n' y a aplus rien à comprendre
Encore un excellent coup de la cellule de recrutement lyonnaise. Qui comme moi n'oublie pas que c'est textor qui est derrière tout ça ? Mdr
Il nous manque Niakhate aussi le patron de la défense
Je tai demande en ami sur discord, t'en auras la preuve
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨Mourinho no considera imprescindible al brasileño para su nuevo Real Madrid. El club no forzará su salida, pero tampoco cerrará la puerta a una “buena” oferta. El club no puede pagarle 80M€ de Prima de fichaje ni darle el 80% de los derechos de imagen