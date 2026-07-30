Mourinho a frappé, sa première victime s'appelle Vinicius

Toujours en désaccord avec le Real Madrid alors que son contrat expire l’an prochain, Vinicius Junior n’est pas retenu. La Maison Blanche ne ferme pas la porte à un départ du Brésilien qui n’est pas non plus indispensable aux yeux de son nouvel entraîneur José Mourinho.

Si le Real Madrid et Vinicius Junior laissent filtrer leur envie de s’entendre, un accord n’est toujours pas d’actualité. L’ailier de 26 ans vient d’entrer dans la dernière année de son contrat et sa prolongation peine à se dessiner. En cause, les exigences financières du Brésilien jugées excessives en interne, et qui pourraient bien lui coûter son avenir dans la capitale espagnole. Le Merengue a en effet perdu sa place parmi les piliers de la Maison Blanche.

D’après le journaliste Pepe Alvarez, le Real Madrid considère Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde et Thibaut Courtois intouchables. Mais pas Vinicius Junior que la direction ne retient pas en raison de sa situation contractuelle et de ses demandes. Le vice-champion d’Espagne refuse de lui accorder les 80 millions d’euros de prime à la signature demandés, ainsi que les 80% de droits à l’image. Alors afin d’éviter son départ libre l’été prochain, le Real Madrid, sans forcément le pousser vers la sortie, ne ferme pas la porte à Vinicius Junior.

Lire aussi Real : Le père de Bellingham a exigé son départ

L’international auriverde aurait pu compter sur José Mourinho pour remonter sa cote au sein du club. Sauf que le nouvel entraîneur madrilène n’est pas son plus grand fan. Notre confrère espagnol explique que le Portugais ne considère pas non plus son ailier comme un élément indispensable. Il faut dire que l’arrivée imminente de l’Ivoirien Yan Diomandé offrira une solution supplémentaire aux côtés de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. On peut même se demander si le jeune talent du RB Leipzig n’est pas recruté pour anticiper le départ de Vinicius Junior, avec qu’il partage les mêmes agents.