Rennes : Vaincre ou mourir, Habib Beye est prévenu

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais reçoit l'OGC Nice. Un match sans doute déjà décisif pour l'avenir d'Habib Beye sur le banc breton.

Le Stade Rennais souffle le chaud et le froid depuis la nouvelle saison de Ligue 1. Les hommes d'Habib Beye auront une belle occasion de réagir ce dimanche lors de la réception de Nice. L'entraineur rennais a plus que jamais la pression sur les épaules, lui qui est surveillé de près par sa direction. Cette dernière a mis les moyens l'été passé pour contenter son entraineur et exige de meilleurs résultats. Pour certains observateurs, Habib Beye jouera d'ailleurs sa peau lors de la rencontre face à Nice. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Beye, plus le droit à l'erreur ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet indiqué concernant le futur de Beye à Rennes : « Le match de dimanche sera décisif pour Rennes. En termes de calendrier, il est verni pour le moment. Mais ce n'était pas génial. (...) Des joueurs étaient censés vouloir couper la tête de Beye, mais ils l'ont finalement sauvé face à Auxerre. Si tu ne gagnes pas contre ce Nice-là, qui est dramatique, il faudra songer à trouver quelqu'un d'autre ».

Depuis quelques heures, le profil de Philippe Clement, passé récemment par Monaco, revient du côté du Stade Rennais. Pression maximale donc sur les épaules dans l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, après 8 journées disputées en Ligue 1, les pensionnaires du Roazhon Park ne sont que 9èmes, avec 11 points au compteur. C'est d'ailleurs le même bilan que Nice, qui a encore déçu cette semaine en Ligue Europa face au Celta. Franck Haise pourrait lui-aussi être mis en danger en cas de nouvelle défaite. Un match donc très particulier entre le Stade Rennais et l'OGC Nice nous attend.