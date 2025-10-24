Ligue 1 logo

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Ligue 124 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
9e journée de Ligue 1 :
Vendredi 24 octobre
20h45 : Paris FC - FC Nantes (sur Ligue 1+ 2)
Samedi 25 octobre
17h00 : Stade Brestois - Paris Saint-Germain (sur beIN Sports 1)
19h00 : Monaco - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 3)
21h05 : RC Lens - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+ 2)
Dimanche 26 octobre
15h00 : Lille OSC - Metz (sur Ligue 1+ 3)
17h15 : SCO Angers - FC Lorient (sur Ligue 1+ 4)
AJ Auxerre - Havre AC (sur Ligue 1+ 6)
Stade Rennais - OGC Nice (sur Ligue 1+ 5)
20h45 : Olympique Lyonnais - Strasbourg (sur Ligue 1+ 2)

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading