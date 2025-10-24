Rennes veut le virer, Habib Beye ne voit rien venir

Alors que le Stade Rennais envisage sérieusement de le licencier, Habib Beye montre une étonnante sérénité. L’entraîneur des Rouge et Noir ne se sent toujours pas menacé.

Habib Beye ferait mieux d’éviter une nouvelle contre-performance face à Nice dimanche. Après le nul concédé contre l’AJ Auxerre (2-2) le week-end dernier, de nombreuses rumeurs sont apparues sur son avenir. Il se murmure que le Stade Rennais envisage sérieusement de licencier son entraîneur. Les noms de Philippe Clement et de Thiago Motta ont même circulé en cas de remplacement. Mais il en faudra plus pour inquiéter le coach des Rouge et Noir, serein en conférence de presse.

« Je suis soumis à la logique de résultat. Aujourd'hui, je ne me sens pas en danger, dans le sens où je fais mon métier avec une immense passion, a tempéré Habib Beye ce vendredi. Je suis très content de ce que renvoie mon équipe, surtout dans l'analyse du match. Contrairement à ce qu'on a vécu sur les autres matchs, où j'ai senti qu'on était très impactés, là j'ai senti une équipe qui était dans une logique de comprendre ce qu'elle était en train de vivre. »

« Les joueurs ont senti la progression, a témoigné l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille. Il y a quelque chose de positif dans ce qu'ils ont ressenti après le match. Ils se disent que ça va venir et que quand ça va s'enclencher, on va partir sur quelque chose de très positif parce qu'ils sentent qu'on n'est vraiment pas loin de basculer dans quelque chose de positif. Ils ne se laissent pas embarquer dans l'aspect négatif. » C’est à croire que le vestiaire partage l’optimisme de son coach toujours aussi enthousiaste.

« Je fais mon travail, je vis ma passion avec mes joueurs au quotidien avec la même force, sans me poser la question de savoir si je suis plus menacé qu'il y a une semaine. C'est inhérent à mon métier. Je sais que je dois faire en sorte que cette équipe gagne pour enclencher cette dynamique très positive. Quatre points en quatre matchs, ce n'est pas suffisant. Mais je ne me sens pas dans cette logique de pression par rapport à ce que je vis, surtout pas. Sinon ça veut dire qu'à un moment je vais me comporter différemment, je vais déjouer, être un autre entraîneur et je ne veux pas entrer dans cette logique », a expliqué l’ex-consultant, bien placé pour savoir qu’un coach annoncé sur la sellette a souvent de quoi s’inquiéter.