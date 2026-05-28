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Le PSG négocie avec Mourinho, c’est l’enfer

PSG28 mai , 8:20
parGuillaume Conte
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Le PSG cherche le successeur de Marquinhos en défense central. Il pense à Eder Militao, l'arrière brésilien de talent du Real Madrid. Mais le club espagnol est très gourmand.
Le Real Madrid a un problème en défense centrale, et les 60 millions d’euros lâchés l’été dernier pour Dean Huijsen n’ont pas permis de le régler. Le jeune arrière n’a pas convaincu, au point de manquer la prochaine Coupe du monde. Et comme les autres centraux ont passé leur temps à l’infirmerie, à l’image d’Eder Militao ou de David Alaba, le ménage va être fait. L’Autrichien a déjà quitté le club, et si Antonio Rudiger est bien parti pour prolonger, ce n’est pas le cas du Brésilien.

Luis Enrique apprécie Eder Militao

Ancien taulier du club, Militao enchaîne les blessures, et a rechuté malgré un retour prometteur cette saison, devant renoncer à la Coupe du monde. Mais à 28 ans, le défenseur central a encore des qualités et le PSG a toujours pensé à lui pour succéder à un Marquinhos qui donne tout, mais a tout de même perdu de sa superbe ces derniers mois.
José Mourinho a d’ailleurs confié à ses dirigeants qu’il était favorable à une belle vente de l’ancien de Sao Paulo et de Porto, si cela pouvait aider à recruter un défenseur central de premier choix. Luis Enrique apprécie les qualités de Militao, un défenseur complet, agressif et bon dans les duels, mais précis à la relance et meneur d’hommes. Au point, selon El Nacional, de préparer une offre à 35 millions d’euros pour le récupérer, alors que le Brésilien a encore deux ans de contrat.
Un montant respectable mais qui a visiblement bien fait rigoler José Mourinho, pour qui un départ de Militao doit se négocier à 60 millions d’euros. Pour un défenseur certes talentueux, mais souvent blessé et qui a du mal à retrouver les terrains avec régularité, la demande semble exorbitante. Mais le Real Madrid est persuadé que Nasser Al-Khelaïfi a toujours les moyens de miser très gros pour remplacer son capitaine et taulier Marquinhos.
É. Gabriel Militão

É. Gabriel Militão

BrazilBrésil Âge 28 Défenseur

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