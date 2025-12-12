Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

Prêté du côté du Vejle BK, le jeune Amin Chiakha est courtisé. En France, le Stade Rennais suit l’international algérien de près. Son club de Copenhague a fixé son prix et le joueur va décider dans les prochaines semaines s'il quittera le Danemark dès janvier.

Dans l’optique de gratter du temps de jeu, Amin Chiakha a choisi de quitter Copenhague, son club formateur, en prêt. Une idée qui s’est avérée payante en début de saison pour celui ayant découvert la sélection algérienne le 25 mars dernier face au Mozambique. Pour cet exercice 2025/2026, le jeune avant-centre de 19 ans joue au sein du club du Vejle BK. En 16 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Copenhague a inscrit six réalisations. Attaquant d’1,91 mètre, Amin Chiakha est désormais courtisé en Europe. Parmi les prétendants, le Stade Rennais , mais d’autres clubs veulent faire concurrence.

Amin Chiakha suivi par le Stade Rennais, Copenhague doit trancher

C’est le média danois Tipsbladet qui dévoile cette information. Le Stade Rennais n’est plus le seul sur le dossier concernant l’international algérien. Le Borussia Mönchengladbach s’ajoute à la liste des prétendants tout comme un club d’Eredivisie (Pays-Bas) dont le nom n’a pas fuité. « La même source indique que son club d'origine, le FC Copenhague, demande un peu moins de 10 millions d'euros pour le joueur », écrit le média local.

Les Bretons connaissent désormais son prix. De son côté, le joueur va réfléchir cet hiver pour savoir s’il part dès le mois de janvier. Car récemment la situation s’est quelque peu dégradée au sein du Vejle BK. Lanterne rouge du championnat, le club cherche des solutions. Le jeune Amin Chiakha a donc été placé sur le banc. Une situation qui pourrait obliger Copenhague à le rappeler dès cet hiver et casser le prêt. La situation sera donc à suivre. Reste à savoir si les prétendants seront refroidis par ce rappel.