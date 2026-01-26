ICONSPORT_283224_0292

Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou

26 janv.
par Corentin Facy
Les pépites rennaises sont très courtisées cet hiver. Le club breton doit faire face aux intérêts de gros clubs européens pour Kader Meïté ainsi que pour Jérémy Jacquet.
Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais est à l’arrêt depuis deux matchs. Accrochée par Le Havre il y a une semaine, l’équipe d’Habib Beye s’est inclinée à la surprise générale contre Lorient samedi après-midi (0-2). Une défaite qui tombe au plus mal pour Rennes, qui avait l’occasion de profiter de la défaite de Lille contre Strasbourg pour se rapprocher des places européennes. Titulaire contre les Merlus, Jérémy Jacquet n’a pas pu éviter la défaite de son équipe.
L’international espoirs français réalise pourtant une saison exceptionnelle et ses performances font de lui un joueur très courtisé cet hiver. Ce n’est plus un secret, Chelsea rêve de le recruter au mois de janvier. Mais le Stade Rennais n’a pas l’intention de plier comme nous l’apprend Fabrizio Romano. Le journaliste, qui a expliqué il y a quelques jours que les Bretons ont refusé 50 millions d’euros, réaffirme qu’un départ de Jérémy Jacquet cet hiver n’est pas d’actualité.
Et pour cause, le spécialiste du mercato explique que l’approche de Chelsea a été rejetée et que Rennes « n’a aucune intention de laisser partir Jérémy Jacquet en janvier ». Malgré cette position très ferme de la part du club rennais, d’autres clubs viennent de s’ajouter à la longue liste des prétendants du défenseur français. Fabrizio Romano explique en effet que le Bayern Munich et Liverpool sont également intéressés et pourraient eux aussi soumettre une offre au Stade Rennais dans les jours à venir, ou alors l’été prochain.

Liverpool et le Bayern débarquent 

Jusqu’au dernier jour du marché des transferts le 2 février prochain, Rennes va donc devoir se montrer très costaud pour retenir Jérémy Jacquet, car de nouvelles offensives ne sont pas à exclure, notamment de la part de Chelsea, qui souhaite « conclure un accord au plus vite » comme le confirme notre confrère sur X. Très clair sur l’avenir de son joueur, Habib Beye croise les doigts pour que sa direction tienne bon alors qu’en parallèle, Rennes étudie le profil de Charlie Cresswell pour compenser un éventuel départ de Jérémy Jacquet cet hiver.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

