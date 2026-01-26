Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou

Les pépites rennaises sont très courtisées cet hiver. Le club breton doit faire face aux intérêts de gros clubs européens pour Kader Meïté ainsi que pour Jérémy Jacquet.

L’international espoirs français réalise pourtant une saison exceptionnelle et ses performances font de lui un joueur très courtisé cet hiver. Ce n’est plus un secret, Chelsea rêve de le recruter au mois de janvier. Mais le Stade Rennais n’a pas l’intention de plier comme nous l’apprend Fabrizio Romano. Le journaliste, qui a expliqué il y a quelques jours que les Bretons ont refusé 50 millions d’euros, réaffirme qu’un départ de Jérémy Jacquet cet hiver n’est pas d’actualité.

« n'a aucune intention de laisser partir Jérémy Jacquet en janvier ». Malgré cette position très ferme de la part du club rennais, d'autres clubs viennent de s'ajouter à la longue liste des prétendants du défenseur français. Fabrizio Romano explique en effet que le Bayern Munich et Liverpool sont également intéressés et pourraient eux aussi soumettre une offre au Stade Rennais dans les jours à venir, ou alors l'été prochain. Et pour cause, le spécialiste du mercato explique que l'approche de Chelsea a été rejetée et que Rennes.

Liverpool et le Bayern débarquent

Jusqu’au dernier jour du marché des transferts le 2 février prochain, Rennes va donc devoir se montrer très costaud pour retenir Jérémy Jacquet, car de nouvelles offensives ne sont pas à exclure, notamment de la part de Chelsea, qui souhaite « conclure un accord au plus vite » comme le confirme notre confrère sur X. Très clair sur l’avenir de son joueur, Habib Beye croise les doigts pour que sa direction tienne bon alors qu’en parallèle, Rennes étudie le profil de Charlie Cresswell pour compenser un éventuel départ de Jérémy Jacquet cet hiver.