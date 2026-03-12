ICONSPORT_157515_0205

Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes

FC Nantes12 mars , 13:00
parCorentin Facy
0
Formé au Stade Rennais, Mathys Tel a rapporté gros au club breton avec un transfert au Bayern Munich pour 20 millions d’euros. Un bonheur que Nantes aurait pu connaître avec l’international espoirs français.
Grand espoir du football français, Mathys Tel a déjà une belle expérience derrière lui. Formé au Stade Rennais, l’attaquant de 20 ans a disputé deux saisons au Bayern Munich avant de rejoindre Tottenham pour 35 millions d’euros. Un CV colossal à un âge si précoce, qui aurait pu être bien différent. Interrogé par Zack Nani sur le début de sa carrière, Mathys Tel s’est laissé aller à quelques confessions. Le joueur formé à Rennes a notamment expliqué que le début de sa carrière aurait pu être bien différent.
Avant de choisir le pensionnaire du Roazhon Park, Mathys Tel avait la possibilité de rejoindre d’autres clubs français… dont le FC Nantes. « J’ai été contacté par plusieurs clubs en France : le PSG, Lille, Rennes, Nantes » raconte notamment Mathys Tel avant de poursuivre. « J’étais très proche de Wilson Samaké, qui était à Rennes. Il y avait aussi Mohamed Diaby avec qui j’étais à Chartres. C’était deux personnes avec qui j’étais vraiment proche, qui venaient aussi de la région parisienne. Diaby, j’étais avec lui à Chartres, donc je n’hésitais pas à lui demander comment c’était à Rennes. Je sais très bien que Rennes a un très bon centre de formation, et c’est réel. Du coup, j’ai pris ma décision par rapport à ça » a ajouté Mathys Tel.

Mathys Tel aurait pu signer à Nantes

Une décision que l’on peut considérer aujourd’hui comme la meilleure que l’attaquant français pouvait prendre. Grâce à l’excellent travail de la formation rennaise, le buteur de l’équipe de France Espoirs a ensuite pu rejoindre le Bayern Munich, où il a gagné le titre de champion d’Allemagne à deux reprises. En manque de temps de jeu en Bavière, le natif de Sarcelles a accepté de rejoindre Tottenham en février dernier. Un choix pour l’instant moins heureux puisque les Spurs vivent une saison en enfer et que Mathys Tel a inscrit seulement 3 buts en Premier League.
0
