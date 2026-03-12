OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Les relations sont glaciales entre Medhi Benatia et Mason Greenwood à l’OM. La preuve, le directeur du football souhaitait faire partir l’attaquant anglais dès la fin de la saison dernière.

Mason Greenwood a beau être le meilleur joueur et le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis quasiment deux ans, il ne fait pas l’unanimité au sein même du club phocéen. Son passé judiciaire n’est pas en cause, mais Medhi Benatia a beaucoup de mal avec le joueur formé à Manchester United. C’est pourtant l’ancien capitaine du Maroc qui a impulsé cette piste à l’été 2024, après le bon prêt de Greenwood à Getafe et alors que son club formateur ne voulait pas entendre parler d’un retour.

Le pari a clairement été gagnant puisque l’Anglais est sans conteste le meilleur joueur de l’OM depuis un an et demi. Ses relations avec Medhi Benatia sont pourtant glaciales. Et comme si cela ne suffisait pas, La Provence explique dans son édition du jour que Medhi Benatia était favorable à un départ de Mason Greenwood dès l’été dernier, un an seulement après l’arrivée de l’Anglais sur la Canebière. « Il est vite devenu l’une des cibles régulières de Benatia et a failli être mis sur le marché parce qu’il ne courait pas assez pour l’équipe » raconte le quotidien régional.

Benatia a envisagé un départ de Greenwood

« Sa fin de saison en boulet de canon lui a finalement évité d’être placé sur la liste des transferts » ajoute La Provence, pour qui Medhi Benatia n’aurait eu aucun scrupule à se séparer de Mason Greenwood, un an seulement après son recrutement pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United. Que ce soit sportivement ou financièrement, l’Olympique de Marseille a sans doute évité une grosse erreur.