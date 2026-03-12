Mason Greenwood ICONSPORT_361265_0060

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

OM12 mars , 12:20
parCorentin Facy
1
Les relations sont glaciales entre Medhi Benatia et Mason Greenwood à l’OM. La preuve, le directeur du football souhaitait faire partir l’attaquant anglais dès la fin de la saison dernière.
Mason Greenwood a beau être le meilleur joueur et le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis quasiment deux ans, il ne fait pas l’unanimité au sein même du club phocéen. Son passé judiciaire n’est pas en cause, mais Medhi Benatia a beaucoup de mal avec le joueur formé à Manchester United. C’est pourtant l’ancien capitaine du Maroc qui a impulsé cette piste à l’été 2024, après le bon prêt de Greenwood à Getafe et alors que son club formateur ne voulait pas entendre parler d’un retour.
Le pari a clairement été gagnant puisque l’Anglais est sans conteste le meilleur joueur de l’OM depuis un an et demi. Ses relations avec Medhi Benatia sont pourtant glaciales. Et comme si cela ne suffisait pas, La Provence explique dans son édition du jour que Medhi Benatia était favorable à un départ de Mason Greenwood dès l’été dernier, un an seulement après l’arrivée de l’Anglais sur la Canebière. « Il est vite devenu l’une des cibles régulières de Benatia et a failli être mis sur le marché parce qu’il ne courait pas assez pour l’équipe » raconte le quotidien régional.

Benatia a envisagé un départ de Greenwood

« Sa fin de saison en boulet de canon lui a finalement évité d’être placé sur la liste des transferts » ajoute La Provence, pour qui Medhi Benatia n’aurait eu aucun scrupule à se séparer de Mason Greenwood, un an seulement après son recrutement pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United. Que ce soit sportivement ou financièrement, l’Olympique de Marseille a sans doute évité une grosse erreur.

Lire aussi

OM : Nwaneri et Greenwood, les valises sont prêtesOM : Nwaneri et Greenwood, les valises sont prêtes
Car de toute évidence, la valeur marchande de l’attaquant anglais de 24 ans est plus élevée aujourd’hui plutôt qu’il y a un an. Auteur d’une nouvelle saison XXL, Mason Greenwood a aussi brillé en Ligue des Champions avec quelques performances remarquées comme face à l’Union Saint-Gilloise ou encore face à Newcastle. Meilleur buteur de Ligue 1, il pourrait rapporter plus de 50 millions d’euros à l’Olympique de Marseille en cas de départ cet été. Comme quoi Medhi Benatia, même s’il a beaucoup de mal avec la nonchalance et le caractère de son attaquant anglais, a bien fait de ne pas se précipiter lors du précédent mercato estival.
1
Articles Recommandés
Luis Campos ICONSPORT_350033_0314
PSG

Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato

ICONSPORT_157515_0205
FC Nantes

Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes

ICONSPORT_361382_0307
OL

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Fil Info

12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo
12 mars , 12:00
PSG : Un achat à 150 millions, le coup de folie du Qatar
12 mars , 11:40
ASSE : Montanier face à un énorme casse-tête
12 mars , 11:20
PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM
12 mars , 11:00
L’OM l’a convaincu, son prix s’envole
12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real

Derniers commentaires

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading