Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato

Le PSG s’est imposé face à Chelsea avec un score flatteur de 5-2 en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais le match face aux Blues a aussi mis en avant certaines limites de l’équipe de Luis Enrique.

Les supporters du Paris Saint-Germain se sont certainement levés de très bonne humeur ce jeudi. Il y a de quoi avoir le sourire puisque l’équipe de Luis Enrique a pris une sérieuse option sur une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en battant Chelsea 5-2 au Parc des Princes. Qui aurait pu imaginer un tel résultat en début de seconde période lorsque Enzo Fernandez a égalisé à 2-2 et que certains joueurs tels que Nuno Mendes ou Hakimi semblaient déjà dans le dur physiquement ?

L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia a fait basculer la rencontre dans l’irréel pour le plus grand bonheur du staff et des supporters parisiens. Cette large victoire ne doit toutefois pas cacher les manques aperçus tout au long de la rencontre. C’est ainsi que le compte @PrinceduParc, suivi par plus de 140.000 abonnés sur X, a listé les priorités du prochain mercato pour le Paris Saint-Germain afin de corriger certaines faiblesses de l’effectif entrevues après ce choc face à Chelsea mercredi.

Quatre recrues indispensables pour le PSG

« Acheter un défenseur central droit rapide pour remplacer Marquinhos, acheter un milieu de terrain technique sous pression pour impacter / concurrencer / remplacer Fabian Ruiz, acheter un ailier droit gaucher qui puisse impacter et évoluer dans le demi-espace droit, avoir une alternative crédible à Dembélé » a-t-il publié. Quatre priorités qui font carrément office d’urgence aux yeux du spécialiste du PSG afin de continuer à faire du club de la capitale un favori à la Ligue des Champions dans les années à venir.

Luis Campos et Luis Enrique, qui ont pris le risque de ne quasiment pas recruter l’été dernier (hormis Chevalier et Zabarnyi) ont certainement appris la leçon. Constatant que leur effectif tirait énormément la langue cette saison, ils ne devraient pas prendre de nouveau le risque de peu recruter l’été prochain. Le mercato sera certainement très animé et les supporters ainsi que les observateurs du Paris Saint-Germain ont maintenant hâte de voir quels seront les profils ciblés sur le marché des transferts.