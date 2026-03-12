Luis Campos ICONSPORT_350033_0314

Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato

PSG12 mars , 13:20
parCorentin Facy
4
Le PSG s’est imposé face à Chelsea avec un score flatteur de 5-2 en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais le match face aux Blues a aussi mis en avant certaines limites de l’équipe de Luis Enrique.
Les supporters du Paris Saint-Germain se sont certainement levés de très bonne humeur ce jeudi. Il y a de quoi avoir le sourire puisque l’équipe de Luis Enrique a pris une sérieuse option sur une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en battant Chelsea 5-2 au Parc des Princes. Qui aurait pu imaginer un tel résultat en début de seconde période lorsque Enzo Fernandez a égalisé à 2-2 et que certains joueurs tels que Nuno Mendes ou Hakimi semblaient déjà dans le dur physiquement ?
L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia a fait basculer la rencontre dans l’irréel pour le plus grand bonheur du staff et des supporters parisiens. Cette large victoire ne doit toutefois pas cacher les manques aperçus tout au long de la rencontre. C’est ainsi que le compte @PrinceduParc, suivi par plus de 140.000 abonnés sur X, a listé les priorités du prochain mercato pour le Paris Saint-Germain afin de corriger certaines faiblesses de l’effectif entrevues après ce choc face à Chelsea mercredi.

Quatre recrues indispensables pour le PSG

« Acheter un défenseur central droit rapide pour remplacer Marquinhos, acheter un milieu de terrain technique sous pression pour impacter / concurrencer / remplacer Fabian Ruiz, acheter un ailier droit gaucher qui puisse impacter et évoluer dans le demi-espace droit, avoir une alternative crédible à Dembélé » a-t-il publié. Quatre priorités qui font carrément office d’urgence aux yeux du spécialiste du PSG afin de continuer à faire du club de la capitale un favori à la Ligue des Champions dans les années à venir.

Luis Campos et Luis Enrique, qui ont pris le risque de ne quasiment pas recruter l’été dernier (hormis Chevalier et Zabarnyi) ont certainement appris la leçon. Constatant que leur effectif tirait énormément la langue cette saison, ils ne devraient pas prendre de nouveau le risque de peu recruter l’été prochain. Le mercato sera certainement très animé et les supporters ainsi que les observateurs du Paris Saint-Germain ont maintenant hâte de voir quels seront les profils ciblés sur le marché des transferts.
4
Derniers commentaires

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Merci pour ton objectivité l'ami ca fait plaisir :) Soyons assuré qu'au retour l'UEFA va dépécher un arbitre en mission pour nous la mettre

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

"En attendant, abstiens toi de voter stp" Toute la tolérance d'un extrémiste synthétisé dans une petite phrase ...

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

L'arbitre a été bon dans beaucoup d'actions de jeu litigieuses (on a pu le constater avec les ralentis), mais vraiment très inconsistant et mauvais sur les cartons jaunes qu'il aurait dû mettre aux joueurs de Chelsea. Au moins 3 oubliés, dont un sur ce mauvais geste ! Le problème, c'est que dans l'autre sens, il ne les oubliait pas !!!

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

ah l'ultra gauche lol, antisémité évidemment, c'est tellement a la mode cette inversion totale des valeurs, maintenant, etre de gauche, c'est etre antisémite et fasciste, et c'est bardella la science qui te le dis, appuyé par praud le puits de savoir Toi tu pars de loin, mais on sait jamais, commence par sortir ta tete du cul de cnews, et peut etre que dans quelques semaines, tes neuronnes s'agiteront a nouveau, mais c'est pas sur. En attendant, abstiens toi de voter stp

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Tu n'en sais rien ; il faut les interdire de venir en France pour plus de sécurité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

