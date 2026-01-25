ICONSPORT_282747_0184
Mohamed Kader Meïté

Rennes : Kader Meïté, ça devient intenable

Rennes25 janv. , 11:20
parMehdi Lunay
La pression s'intensifie à Rennes autour de Mohamed Kader Meïté. Le jeune attaquant de 18 ans est convoité par de nombreux clubs anglais. Manchester United compte passer à l'action d'ici la fin du mois de janvier.
Le début d'année 2026 est loin d'être évident pour le Stade Rennais et ce n'est pas forcément lié aux résultats décevants sur le terrain. Battu à domicile par Lorient (0-2) samedi, le club breton est clairement attaqué pour ses pépites maison au mercato. Jérémy Jacquet est dans le viseur de Chelsea tandis que Mohamed Kader Meïté est convoité par plus de 8 équipes dans le monde. A part Al-Hilal en Arabie Saoudite, toutes sont localisées en Angleterre.

Manchester United va se lancer sur Meïté

Les premiers prétendants étaient surtout domiciliés à Londres avec Chelsea, Tottenham et Crystal Palace. Cette dernière équipe était annoncée favorite par les journalistes locaux. Néanmoins, Manchester United se réveille dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Selon le journaliste Santi Aouna, les Red Devils ont pour objectif de recruter le jeune attaquant rennais cet hiver. Pour faciliter leur projet, ils ont seulement besoin d'une vente selon le site anglais SportsMole.
Le joueur à vendre au plus vite s'appelle Joshua Zirkzee. Décevant depuis son arrivée en provenance de Bologne en 2024, le Néerlandais n'a inscrit que 2 buts cette saison et il squatte le banc à Manchester. Zirkzee est visé par l'AS Rome cet hiver. Son transfert poussera obligatoirement les dirigeants mancuniens à se jeter sur Kader Meïté, le remplaçant désigné dans leur esprit. Il ne faudra pas trop traîner pour Manchester United puisque le mercato hivernal se termine dans une semaine seulement.
M. Meïté

M. Meïté

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
