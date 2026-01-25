Rennes : Kader Meïté, ça devient intenable

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.