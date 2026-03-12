ICONSPORT_361655_0119

PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM

TV12 mars , 11:20
parGuillaume Conte
Gros match, grosse victoire et grosse audience pour Canal+ avec le match entre le PSG et Chelsea.
La chaine cryptée a réuni 1,8 million de téléspectateurs pour la rencontre phare des 1/8e de finale de Ligue des Champions en France. Cela correspond à 10,4 % des personnes présentes devant leur poste de télévision ce mercredi soir, soit la deuxième meilleure audience de la soirée, devant les programmes de France 3, TF1 ou M6. Seule une série de France 2 a fait mieux avec 2,3 millions de téléspectateurs.
L’engouement est toujours là pour le Paris SG, qui a su se défaire de Monaco dans des rencontres moins captivantes pour le téléspectateurs français, mais continue son aventure en Ligue des Champions avec des gros matchs en perspective. Et c’est Canal+ qui se frotte bien évidemment les mains même si le record du match entre le Real Madrid et l'OM n'a pas été battu. Le match des Marseillais avait été le seul à passer la barre des 2 millions de téléspectateurs, avec 2,01 millions devant leur TV.
