PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM

Gros match, grosse victoire et grosse audience pour Canal+ avec le match entre le PSG et Chelsea.

La chaine cryptée a réuni 1,8 million de téléspectateurs pour la rencontre phare des 1/8e de finale de Ligue des Champions en France. Cela correspond à 10,4 % des personnes présentes devant leur poste de télévision ce mercredi soir, soit la deuxième meilleure audience de la soirée, devant les programmes de France 3, TF1 ou M6. Seule une série de France 2 a fait mieux avec 2,3 millions de téléspectateurs.