Larsonneur ICONSPORT_360651_0003 (1)

ASSE : Montanier face à un énorme casse-tête

ASSE12 mars , 11:40
parCorentin Facy
0
Victime d’une déchirure musculaire, Gautier Larsonneur va manquer au minimum les deux prochains matchs de l’ASSE en Ligue 2. Une grosse perte pour Philippe Montanier, qui va devoir se trouver un nouveau capitaine.
En pleine bourre depuis l’arrivée sur le banc de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne va devoir gérer une très mauvaise nouvelle lors des deux matchs à venir. Les Verts vont devoir apprendre la vie sans leur gardien et capitaine Gautier Larsonneur. Un réel coup dur pour l’ASSE tant l’ancien portier du Stade Brestois s’est imposé au fil des semaines comme un leader, et plus encore depuis la nomination de Philippe Montanier. Au-delà de perdre son gardien titulaire, Saint-Etienne perd son capitaine. L’ancien coach de Toulouse et de la Real Sociedad va par conséquent devoir nommer un capitaine intérimaire pour les deux matchs à venir avant la trêve.
Un vrai casse-tête se pose car les leaders ne sont finalement pas si nombreux dans ce jeune effectif. Pour nos confrères de But, tout devrait se jouer entre trois joueurs. Le premier candidat n’est autre que Julien Le Cardinal. Malgré une signature à l’ASSE il y a seulement deux mois, l’ancien défenseur de Brest s’est déjà imposé comme un taulier de la défense stéphanoise et plus globalement du vestiaire. Respecté de tous, il est l’option la plus crédible pour succéder provisoirement à Gautier Larsonneur en tant que capitaine.

Lire aussi

Mauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSEMauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSE
Deux autres joueurs postulent : Aïmen Moueffek, formé à l’ASSE et qui fait figure de doyen dans le vestiaire malgré son jeune âge, ainsi que Mickaël Nadé, décrit comme « un lieutenant fidèle » mais peut-être trop discret pour assumer pleinement ce rôle. Philippe Montanier a encore quelques heures pour trancher avant le déplacement sur la pelouse de Grenoble samedi soir. Quel que soit le capitaine choisi par l’entraîneur de l’ASSE, les Verts devront continuer à engranger les points comme ils le font depuis plusieurs semaines. Pour rappel, ils comptent actuellement cinq points d’avance sur Le Mans 3e mais accusent toujours un retard de deux points sur Troyes, actuel leader.
0
Articles Recommandés
Luis Campos ICONSPORT_350033_0314
PSG

Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato

ICONSPORT_157515_0205
FC Nantes

Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes

ICONSPORT_361382_0307
OL

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Mason Greenwood ICONSPORT_361265_0060
OM

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Fil Info

12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo
12 mars , 12:20
OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence
12 mars , 12:00
PSG : Un achat à 150 millions, le coup de folie du Qatar
12 mars , 11:20
PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM
12 mars , 11:00
L’OM l’a convaincu, son prix s’envole
12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real

Derniers commentaires

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading