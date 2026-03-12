ASSE : Montanier face à un énorme casse-tête

Victime d’une déchirure musculaire, Gautier Larsonneur va manquer au minimum les deux prochains matchs de l’ASSE en Ligue 2. Une grosse perte pour Philippe Montanier, qui va devoir se trouver un nouveau capitaine.

En pleine bourre depuis l’arrivée sur le banc de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne va devoir gérer une très mauvaise nouvelle lors des deux matchs à venir. Les Verts vont devoir apprendre la vie sans leur gardien et capitaine Gautier Larsonneur . Un réel coup dur pour l’ASSE tant l’ancien portier du Stade Brestois s’est imposé au fil des semaines comme un leader, et plus encore depuis la nomination de Philippe Montanier. Au-delà de perdre son gardien titulaire, Saint-Etienne perd son capitaine. L’ancien coach de Toulouse et de la Real Sociedad va par conséquent devoir nommer un capitaine intérimaire pour les deux matchs à venir avant la trêve.

Un vrai casse-tête se pose car les leaders ne sont finalement pas si nombreux dans ce jeune effectif. Pour nos confrères de But, tout devrait se jouer entre trois joueurs. Le premier candidat n’est autre que Julien Le Cardinal. Malgré une signature à l’ASSE il y a seulement deux mois, l’ancien défenseur de Brest s’est déjà imposé comme un taulier de la défense stéphanoise et plus globalement du vestiaire. Respecté de tous, il est l’option la plus crédible pour succéder provisoirement à Gautier Larsonneur en tant que capitaine.

Deux autres joueurs postulent : Aïmen Moueffek, formé à l’ASSE et qui fait figure de doyen dans le vestiaire malgré son jeune âge, ainsi que Mickaël Nadé, décrit comme « un lieutenant fidèle » mais peut-être trop discret pour assumer pleinement ce rôle. Philippe Montanier a encore quelques heures pour trancher avant le déplacement sur la pelouse de Grenoble samedi soir. Quel que soit le capitaine choisi par l’entraîneur de l’ASSE, les Verts devront continuer à engranger les points comme ils le font depuis plusieurs semaines. Pour rappel, ils comptent actuellement cinq points d’avance sur Le Mans 3e mais accusent toujours un retard de deux points sur Troyes, actuel leader.