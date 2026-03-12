Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

La nuit a été compliquée pour certains supporters lyonnais, attaqués à Vigo par des hooligans locaux à la veille du match entre le Celta et l'OL.

La presse espagnole et notamment le journal local Faro de Vigo dévoilent que des affrontements violents ont eu lieu entre des ultras du Celta Vigo et ceux de l’OL , à la veille du match d’Europa League qui doit avoir lieu ce jeudi soir dans la ville de Galice. Les incidents se sont déroulés mercredi soir dans le centre ville, quand une cinquantaine de « supporters » de Vigo se sont approchés d'un bar de la ville pour en découdre avec des Lyonnais à l’intérieur. Les Espagnols étaient cagoulés et armés de barre de fer, signe que ce n’était pas une simple altercation et qu’ils étaient là pour en découdre.

Les affrontement ont fait au moins trois blessés selon un premier bilan médical. Deux supporters français ont été touchés à la tête. Cela a aussi causé d’importants dégâts matériels au sein de l’établissement qui accueillait les supporters français. La police confirme que les incidents se sont déroulés peu avant minuit, et que les supporters lyonnais présents à l’extérieur de l’établissement ont été frappés, avant de trouver refuge à l’intérieur.

Les tenanciers du bar ont assuré que les supporters de l’OL n’avaient pas posé de problème jusqu’à ce qu’ils se fassent attaquer. Enfermés dans le bar, ils ont tenté une sortie et provoqué un affrontement violent, avant de voir la police s’interposer et éloigner les deux camps. Aucune arrestation n’a été effectuée, les supporters du Celta prenant la fuite à l’arrivée des forces de l’orde. Mais une enquête a été ouverte et la police compte bien agir pour retrouver des supporters galiciens impliqués dans cette agression, car ce n’est pas la première fois que les supporters adverses sont accueillis de cette façon à Vigo.