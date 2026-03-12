ICONSPORT_361382_0307

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

OL12 mars , 12:40
parGuillaume Conte
3
La nuit a été compliquée pour certains supporters lyonnais, attaqués à Vigo par des hooligans locaux à la veille du match entre le Celta et l'OL.
La presse espagnole et notamment le journal local Faro de Vigo dévoilent que des affrontements violents ont eu lieu entre des ultras du Celta Vigo et ceux de l’OL, à la veille du match d’Europa League qui doit avoir lieu ce jeudi soir dans la ville de Galice. Les incidents se sont déroulés mercredi soir dans le centre ville, quand une cinquantaine de « supporters » de Vigo se sont approchés d'un bar de la ville pour en découdre avec des Lyonnais à l’intérieur. Les Espagnols étaient cagoulés et armés de barre de fer, signe que ce n’était pas une simple altercation et qu’ils étaient là pour en découdre.
Les affrontement ont fait au moins trois blessés selon un premier bilan médical. Deux supporters français ont été touchés à la tête. Cela a aussi causé d’importants dégâts matériels au sein de l’établissement qui accueillait les supporters français. La police confirme que les incidents se sont déroulés peu avant minuit, et que les supporters lyonnais présents à l’extérieur de l’établissement ont été frappés, avant de trouver refuge à l’intérieur.
Les tenanciers du bar ont assuré que les supporters de l’OL n’avaient pas posé de problème jusqu’à ce qu’ils se fassent attaquer. Enfermés dans le bar, ils ont tenté une sortie et provoqué un affrontement violent, avant de voir la police s’interposer et éloigner les deux camps. Aucune arrestation n’a été effectuée, les supporters du Celta prenant la fuite à l’arrivée des forces de l’orde. Mais une enquête a été ouverte et la police compte bien agir pour retrouver des supporters galiciens impliqués dans cette agression, car ce n’est pas la première fois que les supporters adverses sont accueillis de cette façon à Vigo.
3
Derniers commentaires

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

