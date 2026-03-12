Vinicius jeune retraité, il menace le Real

Ancien coéquipier de Vinicius Junior au Real Madrid, Eden Hazard plaint le quotidien du Brésilien. L’ancien milieu offensif ne serait pas surpris de voir le Merengue raccrocher les crampons beaucoup plus vite que prévu.

A chaque match ou presque, Vinicius Junior a droit à son lot de polémiques. L’ailier du Real Madrid est régulièrement impliqué dans des scandales avec les arbitres, ses adversaires et les spectateurs. Ces histoires monopolisent l’actualité du Brésilien, constate Eden Hazard, qui regrette que son ancien coéquipier ne soit pas davantage encensé pour son football.

« C’est juste quelqu’un qui aime le foot, qui aime jouer et qui veut juste s’amuser. Un peu comme moi quand j’étais sur le terrain, a comparé le Belge dans un entretien accordé à la RBTF. Maintenant, on parle plus de ce qu’il fait ou de ce qu’il subit que ce qu’il apporte sur le terrain. Les gens oublient le joueur exceptionnel qu’il est. » Difficile pour Vinicius Junior de rester insensible face à ce traitement.

« Lui, ça doit lui peser, a imaginé l’ex-Merengue. Cela ne doit pas être facile d’aller jouer un match et de juste penser au foot. Il a tellement de choses dans la tête avant un match, je me dis parfois "le pauvre." Il sait qu’il va subir ça, qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe au niveau sanctions. Ça doit être un fardeau, je ne serais pas surpris qu’à 30 ans, il dise qu’il s’en va, qu’il arrête le foot parce que de toute façon, il n’y a rien qui change. » Pour éviter de voir la star madrilène partir trop vite, Eden Hazard lui a donc glissé quelques conseils.

« En tant qu’ami, je lui dirais : "Fais attention. Joue comme tu veux jouer, mais fais attention. Les gens sont sur tes cotes, donc joue au foot, amuse-toi, fais-nous kiffer les vrais fans de foot. Quand tu danses, danse d’une certaine manière pour que les gens t’aiment." Ronaldinho dansait aussi, je ne me rappelle pas avoir vu toutes ces histoires-là. J’ai vécu quatre ans avec Vinicius, j’ai vite compris qu’il était fort mentalement et physiquement. Vivre dans le meilleur club et faire ce qu’il fait. Chapeau », a conclu le milieu offensif retraité, bien placé pour parler du ras-le-bol que peut ressentir un joueur.