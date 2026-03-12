ICONSPORT_282705_0072
Vinicius Jr

Vinicius jeune retraité, il menace le Real

Liga12 mars , 10:40
parEric Bethsy
Ancien coéquipier de Vinicius Junior au Real Madrid, Eden Hazard plaint le quotidien du Brésilien. L’ancien milieu offensif ne serait pas surpris de voir le Merengue raccrocher les crampons beaucoup plus vite que prévu.
A chaque match ou presque, Vinicius Junior a droit à son lot de polémiques. L’ailier du Real Madrid est régulièrement impliqué dans des scandales avec les arbitres, ses adversaires et les spectateurs. Ces histoires monopolisent l’actualité du Brésilien, constate Eden Hazard, qui regrette que son ancien coéquipier ne soit pas davantage encensé pour son football.

« C’est juste quelqu’un qui aime le foot, qui aime jouer et qui veut juste s’amuser. Un peu comme moi quand j’étais sur le terrain, a comparé le Belge dans un entretien accordé à la RBTF. Maintenant, on parle plus de ce qu’il fait ou de ce qu’il subit que ce qu’il apporte sur le terrain. Les gens oublient le joueur exceptionnel qu’il est. » Difficile pour Vinicius Junior de rester insensible face à ce traitement.
« Lui, ça doit lui peser, a imaginé l’ex-Merengue. Cela ne doit pas être facile d’aller jouer un match et de juste penser au foot. Il a tellement de choses dans la tête avant un match, je me dis parfois "le pauvre." Il sait qu’il va subir ça, qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe au niveau sanctions. Ça doit être un fardeau, je ne serais pas surpris qu’à 30 ans, il dise qu’il s’en va, qu’il arrête le foot parce que de toute façon, il n’y a rien qui change. » Pour éviter de voir la star madrilène partir trop vite, Eden Hazard lui a donc glissé quelques conseils.
« En tant qu’ami, je lui dirais : "Fais attention. Joue comme tu veux jouer, mais fais attention. Les gens sont sur tes cotes, donc joue au foot, amuse-toi, fais-nous kiffer les vrais fans de foot. Quand tu danses, danse d’une certaine manière pour que les gens t’aiment." Ronaldinho dansait aussi, je ne me rappelle pas avoir vu toutes ces histoires-là. J’ai vécu quatre ans avec Vinicius, j’ai vite compris qu’il était fort mentalement et physiquement. Vivre dans le meilleur club et faire ce qu’il fait. Chapeau », a conclu le milieu offensif retraité, bien placé pour parler du ras-le-bol que peut ressentir un joueur.
Derniers commentaires

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

