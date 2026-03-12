L’OM l’a convaincu, son prix s’envole

ICONSPORT_282777_0040
Ouvert à un transfert à l’Olympique de Marseille, Anis Hadj Moussa ne devrait pas rejoindre le club phocéen. Plusieurs écuries de Premier League s’intéressent à l’ailier du Feyenoord Rotterdam dont le prix a atteint une hauteur sans doute trop élevée pour les Marseillais.
C’est l’un des noms associés à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. En quête d’un ailier droit pour concurrencer Mason Greenwood cet hiver, le pensionnaire du Vélodrome s’est penché sur Anis Hadj Moussa (24 ans). Des discussions ont même été entamées pour l’ailier du Feyenoord Rotterdam qui aurait validé un possible transfert chez le vice-champion de France. Cela reste évidemment insuffisant pour boucler le deal. En réalité, la direction olympienne est loin d’avoir conclu l’opération.
Pour y parvenir, l’Olympique de Marseille devra s’entendre avec le club néerlandais, sachant que plusieurs formations de Premier League sont sur le coup. Le journaliste de SportsBoom Ekrem Konur affirme par exemple que Newcastle a envoyé un scout afin de superviser Anis Hadj Moussa. On apprend également que l’international algérien est suivi par Arsenal et Bournemouth, tandis qu’Aston Villa l’a inclus dans sa shortlist. Pour le moment, les deux premiers concurrents cités ne seraient pas décidés à passer à l’action. En revanche, les Cherries et les Villans pourraient dégainer une offre aux alentours de 30 millions d’euros en vue du mercato estival.

Pas moins de 35 ME

Une telle proposition se rapprocherait fortement des exigences du Feyenoord Rotterdam. Après la prolongation de son ailier jusqu’en 2030 l’été dernier, l’actuel deuxième d’Eredivisie ne compte pas négocier en dessous de 35 millions d’euros. Rien d’insurmontable pour les Anglais lorsque l’on connaît leur puissance financière. En revanche, ça semble compliqué voire impossible pour l’Olympique de Marseille, contraint de se qualifier pour la Ligue des Champions afin d’équilibrer ses comptes. Reste à savoir si un éventuel départ de Mason Greenwood peut changer la donne.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

