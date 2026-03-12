L’OM l’a convaincu, son prix s’envole

Ouvert à un transfert à l’Olympique de Marseille, Anis Hadj Moussa ne devrait pas rejoindre le club phocéen. Plusieurs écuries de Premier League s’intéressent à l’ailier du Feyenoord Rotterdam dont le prix a atteint une hauteur sans doute trop élevée pour les Marseillais.

C’est l’un des noms associés à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. En quête d’un ailier droit pour concurrencer Mason Greenwood cet hiver, le pensionnaire du Vélodrome s’est penché sur Anis Hadj Moussa (24 ans). Des discussions ont même été entamées pour l’ailier du Feyenoord Rotterdam qui aurait validé un possible transfert chez le vice-champion de France . Cela reste évidemment insuffisant pour boucler le deal. En réalité, la direction olympienne est loin d’avoir conclu l’opération.

SportsBoom Ekrem Konur affirme par exemple que Newcastle a envoyé un scout afin de superviser Anis Hadj Moussa. On apprend également que l’international algérien est suivi par Arsenal et Bournemouth, tandis qu’Aston Villa l’a inclus dans sa shortlist. Pour le moment, les deux premiers concurrents cités ne seraient pas décidés à passer à l’action. En revanche, les Cherries et les Villans pourraient dégainer une offre aux alentours de 30 millions d’euros en vue du Pour y parvenir, l’Olympique de Marseille devra s’entendre avec le club néerlandais, sachant que plusieurs formations de Premier League sont sur le coup. Le journaliste deEkrem Konur affirme par exemple que Newcastle a envoyé un scout afin de superviser Anis Hadj Moussa. On apprend également que l’international algérien est suivi par Arsenal et Bournemouth, tandis qu’Aston Villa l’a inclus dans sa shortlist. Pour le moment, les deux premiers concurrents cités ne seraient pas décidés à passer à l’action. En revanche, les Cherries et les Villans pourraient dégainer une offre aux alentours de 30 millions d’euros en vue du mercato estival.

Pas moins de 35 ME

Une telle proposition se rapprocherait fortement des exigences du Feyenoord Rotterdam. Après la prolongation de son ailier jusqu’en 2030 l’été dernier, l’actuel deuxième d’Eredivisie ne compte pas négocier en dessous de 35 millions d’euros. Rien d’insurmontable pour les Anglais lorsque l’on connaît leur puissance financière. En revanche, ça semble compliqué voire impossible pour l’Olympique de Marseille, contraint de se qualifier pour la Ligue des Champions afin d’équilibrer ses comptes. Reste à savoir si un éventuel départ de Mason Greenwood peut changer la donne.