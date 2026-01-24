ICONSPORT_283224_0182

L1 : Lorient plonge Rennes dans le doute

Ligue 124 janv. , 18:51
parCorentin Facy
0
19e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Stade Rennais - FC Lorient : 0-2
Buts : Makengo (3e) et Pagis (77e) pour Lorient
Déterminé à se racheter après le match nul contre Le Havre la semaine dernière, Rennes s’est totalement manqué dans le derby breton en s’inclinant à domicile contre Lorient ce samedi (0-2).
Douche froide pour le Stade Rennais. Sixième de Ligue 1 au coup d’envoi du match, l’équipe d’Habib Beye était déterminée à l’idée de se re racheter après son piteux match nul contre Le Havre la semaine passée. Les opérations commencaient pourtant très mal car au bout de 3 minutes de jeu, ce sont les Lorientais qui ouvraient le score. Makengo profitait d’une erreur de relance de Brassier pour ajuster Samba d’une frappe enveloppée bien placée du gauche. Rennes passait proche de la correctionnel 10 minutes plus tard mais Cadiou voyait sa frappe en angle fermée être repoussée par Samba.
La réaction rennaise était timide mais elle existait, d’abord par une tête d’Embolo puis par une frappe de Seidu sur le poteau. Embolo encore lui marquait et pensait égaliser à la 27e minute, mais son but était refusé par Clément Turpin pour un hors-jeu. A la mi-temps, les Merlus menaient 1-0. Une avance conservée encore plus facilement en seconde période puisque Rennes se sera montré peu dangereux dans le deuxième acte. Mieux encore pour Lorient, Pagis doublait la mise à un quart d’heure de la fin. Un très gros coup pour l’équipe d’Olivier Pantaloni qui remonte provisoirement à la 9e place. Quant à Rennes, c’est un inquiétant surplace avec ce deuxième match de suite sans victoire en Ligue 1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282097_0421
OL

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

ICONSPORT_276253_0252
Ligue 1

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Haraldsson
LOSC

Lille prolonge Haraldsson jusqu'en 2030 (officiel)

ICONSPORT_259813_0003
Ligue 2

Reims-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

24 janv. , 19:30
Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant
24 janv. , 19:20
L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu
24 janv. , 19:12
Lille prolonge Haraldsson jusqu'en 2030 (officiel)
24 janv. , 19:08
Reims-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)
24 janv. , 19:00
Robin Risser, le transfert raté qui fait pleurer l'OM
24 janv. , 18:35
L'OL sans Abner, Tagliafico et Mangala à Metz
24 janv. , 18:30
100 ME sur la table, le Barça en plein dilemme
24 janv. , 18:11
Le Havre - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Plus beau stade, mais dommage que L OM a pas d équipe

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

D'ou ramener les thunes pr la DNCG ??? La DNCG nous surveille pr la masse salariale, c'est tout..

OL : Tolisso impressionne, les arbitres ont peur de lui

Le taf sur la mentalité des joueurs a quand meme été bien faite cette année

L'OL s'incline, Fonseca a eu le dernier mot

Autant molebe je peux comprendre au vu de son match contre seville et sa nonchalance affichée.. autant gomes rodriguez quand il est rentré il a fait le taf .. meme mieux que satriano dans l'apport offensif

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

le probleme c'est que mangala c'est 1 match il rentre le match d'apres il est absent .. si on pouvait avoir 15M sur mangala ce serait un miracle mais c'est bien de lui qu'il faudrait se delester

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430264
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762430-6
10
Monaco
23187292833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading